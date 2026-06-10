Fernando Llanos mostró su total rechazo en contra de algunos de sus colegas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Fernando Llanos mostró su total rechazo en contra de algunos de sus colegas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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En una reciente transmisión a través de TikTok, Fernando Llanos lanzó duras críticas contra varios de sus colegas y los acusó de favorecer a Keiko Fujimori durante la segunda vuelta electoral presidencial. El hombre de prensa no dudó en calificar como "descarados" a quienes, según su perspectiva, realizaron una especie de campaña mediática que beneficiaba a la lideresa de Fuerza Popular y desinformaba o minimizaba a la oposición.

El exreportero de América TV y Canal N aseguró que muchos periodistas de los grandes medios compartían información sistemática que buscaba favorecer a una candidata, además de generar informes críticos y sesgados contra Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú. Según comentó, estas prácticas periodísticas revelan un comportamiento poco ético que debería generar vergüenza entre quienes ejercen el oficio.

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La crítica de Fernando Llanos contra periodistas que hicieron campaña a favor de Keiko Fujimori

Durante su transmisión en TikTok, Fernando Llanos no escatimó palabras al referirse a la labor de algunos periodistas durante la segunda vuelta electoral. "¡Era descarado! Descarado el apoyo direccionado con opinólogos, invitados, informes, entrevistas e información sistemática", enfatizó Llanos, al señalar que estos actos reflejaban un sesgo evidente a favor de la candidatura de Keiko Fujimori.

El periodista continuó con una dura postura. Para el exreportero de América Televisión, muchos comunicadores de diversos medios estuvieron casi un mes haciendo campaña a favor de Fuerza Popular y atacando de manera continua la candidatura de Juntos por el Perú.

"Que esto les sirva de lección a todos los mononeuronales que pretenden direccionar la voluntad de la gente y que se la han pasado los últimos 20 días haciendo campaña electoral para beneficiar a una de las candidaturas, dando entrevistas al por mayor, haciendo informes demoledores, licuando al opositor y tratando de hacerse pasar por medios o periodistas independientes", señaló.

Fernando Llanos asegura que la población peruana ya abrió los ojos

Para Fernando Llanos, toda la información compartida por los grandes medios de comunicación solo logró una cosa: evidenciarlos ante la población peruana. El comunicador aseguró sentir vergüenza ajena por sus colegas que se prestaron para hacer campaña a favor de Keiko Fujimori.

"Lo único que han logrado es que la gente abra los ojos y se den cuenta de que ustedes, malos periodistas y malos medios de comunicación, estaban direccionando la votación. Qué les de vergüenza y aprendan la lección. ¡Ya no tienen ningún poder para direccionar algún voto! La gente es más inteligente que ustedes", indicó.

"Ya no tienen la capacidad de empujar a la gente hacia su candidato preferido. Todos sus informes que tenían preparado para el domingo se los van a tener que guardar, porque ya no les sirve", sentenció Llanos con voz firme.