Maricielo Effio ha estado radicando desde hace dos años en Miami, Estados Unidos, con el objetivo de internacionalizar su carrera como actriz. Sin embargo, la suerte no ha estado de su lado y las oportunidades no aparecían. Por esa razón, para subsistir en ese país, se vio obligada a pausar sus sueños y trabajar en labores comunes, como la limpieza de habitaciones y otras áreas.

Si bien no ha hablado abiertamente sobre ese tema, en uno de sus videos en redes apareció con su uniforme de housekeeping. Pero ahora, tras una intensa búsqueda, la popular ‘paquita peruana’ anunció que finalmente ha conseguido trabajo como actriz y que ofrecerá un show de Stand-up Comedy, donde contará su lucha en ese país. Además, animó a sus seguidores a que le compren entradas.

Maricielo Effio agradece a Dios por haber conseguido trabajo como actriz

A través de una publicación en Instagram, Maricielo Effio, de 50 años, anunció que se presentará en el Teatro Trail con un show de Stand-up Comedy titulado ‘Manual para sobrevivir en Miami’, el cual realizará este 1 de mayo por la noche.

Allí, junto a la también actriz peruana Carla Chuiman, contará frente al público sus experiencias desde que llegaron a Miami y cómo tuvieron que empezar de cero. “Llorarás y reirás con sus anécdotas”, decía su publicación.

Además, la actriz peruana incentivó a sus seguidores a comprar entradas para asistir a su show. “Corran que esta historia va ser la suya. Venta de entradas link en mi biografía. Gracias Dios amado por no dejarme nunca”, escribió Effio, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera en Estados Unidos.

PUEDES VER: Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio llora al revelar que se siente sola por no conseguir trabajo

Semanas atrás, Maricielo Effio compartió un video en el que aparece llorando tras confesar que no estaba obteniendo las oportunidades que esperaba como actriz en Miami. Además, agradeció a sus seguidores en las redes sociales por sus mensajes de apoyo durante ese difícil momento.

“Solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión más completa de mí. Lo prometo, los quiero”, expresó en TikTok.