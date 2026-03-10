Miguel Arce rompió el silencio tras las declaraciones de Maricielo Effio. Días atrás, la actriz —quien recientemente llamó la atención por su supuesto nuevo trabajo en Estados Unidos— anunció que había sido confirmada como conductora del programa 'Esto sí es amor' junto con Arce tras asistir a varias reuniones mientras estaba en Perú. Sin embargo, a pocos días de dejar Miami por un periodo de tres meses debido al proyecto de ATV, fue reemplazada por Suheyn Cipriani.

La recordada ‘Paquita Peruana’, de 50 años, calificó la decisión de la producción como una humillación y un acto de falta de respeto hacia su trayectoria y el tiempo que había invertido. También cuestionó lo que consideró una preferencia por la juventud en lugar de la experiencia. En tono sarcástico, afirmó que la cancelación del programa fue un “karma” y agregó que Dios la había protegido de un fracaso.

Miguel Arce responde tras declaraciones de Maricielo Effio

En una entrevista para Show Pe, Miguel Arce contó su versión. Según reveló, él ya había pasado el casting para ser conductor de 'Esto sí es amor' cuando fue convocado para callbacks con las candidatas femeninas. Entre ellas, la primera fue Maricielo Effio, quien participó hasta en tres intervenciones dentro del proceso, además de Adriana Quevedo, Adriana Zubiate y Suheyn Cipriani. Aunque destacó que la experiencia fue positiva con todas, la producción finalmente eligió a la modelo de 29 años. “Se respeta. El canal estaba buscando algo y encontró eso”, añadió.

En ese sentido, el exchico reality expresó sorpresa por las declaraciones de Effio y dijo desconocer las razones que motivaron sus palabras. Aunque aseguró respetar su postura, aclaró que él no manejaría las cosas de esa manera y recordó que se trataba de un casting en el que no siempre se obtiene el resultado esperado. “No sé los motivos de Maricielo para hablar así. Lo respeto. No sería la forma en que yo maneje las cosas. Es un proceso de elección y a veces la agarras, a veces no”, comentó.

“Le puede jugar más contraproducente que a favor”: Miguel Arce sobre Maricielo Effio

A pesar de ello, el exconductor de 'Esto sí es amor' reconoció que en un inicio pensó que Maricielo Effio sería su compañera, aunque finalmente se produjo un cambio del cual no puede dar explicaciones porque desconoce los detalles internos. “En un primer momento pensé que ella iba a quedar, pero no sé las decisiones que ocurrieron atrás. Por eso no puedo opinar de lo que no sé: de lo que se habló del canal, de lo que se habló en el directorio”, señaló.

Consultado sobre por qué consideraba que la actriz de 50 años sería elegida, Arce explicó que escuchó comentarios positivos de la producción y del canal.

Respecto a su experiencia en los callbacks, aseguró sentirse cómodo con todas las candidatas. “Me sentí muy bien con las cuatro, hicimos buena dupla, la verdad. No sé qué pasó detrás o después porque el canal y la producción hablaban muy bien de las cuatro, pero un poquito mejor en ese momento, en los primeros callbacks, de Maricielo”, comentó. Sin embargo, dejó claro que no comprende la reacción de Effio y advirtió que sus palabras podrían volverse en su contra. “La reacción de Maricielo no la entiendo. La acepto y cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero siento que eso le puede jugar más contraproducente que a favor. En México hago 200 castings para que quede en la mitad y después me digan que no”, sentenció.