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PSG vs Arsenal EN VIVO: hora y canal del partido por la gran final de la Champions League 2026

El partido por la gran final de la Champions League entre PSG y Arsenal se disputará en el Puskás Aréna. Ambos equipos lucharán por llevarse el título de la competición.

PSG y Arsenal definen al campeón de la Champions League. Foto: Ligue 1/Premier League/composición LR
PSG y Arsenal definen al campeón de la Champions League. Foto: Ligue 1/Premier League/composición LR
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PSG vs Arsenal EN VIVO juegan este sábado 30 de mayo, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por la Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Puskás Aréna, con transmisión por TV a cargo de ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Los parisinos afrontarán una nueva final por segunda vez consecutiva. En la temporada pasada, se coronaron campeones tras vencer a Inter de Milán. En semifinales, PSG eliminó a uno los grandes candidatos al título: Bayern Múnich. Por el lado del conjunto inglés, se hace presente en esta instancia luego de 20 años, tras dejar fuera a Atlético de Madrid en la fase anterior.

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¿A qué hora juega PSG vs Arsenal?

PSG y Arsenal se verán las caras por la final de la Champions League. El duelo se disputará este sábado 30 de mayo desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Arsenal?

El partido PSG vs Arsenal, por la gran final de la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse por streaming a través de la plataforma Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de PSG vs Arsenal

  • PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruíz; Doue, Kvaratskhelia y Dembélé.
  • Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard y Gyökeres.

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Pronóstico de PSG vs Arsenal

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a PSG sobre Arsenal.

  • Betsson: gana PSG (2,40), empate (3,35), gana Arsenal (3,15)
  • Betano: gana PSG (2,37), empate (3,40), gana Arsenal (3,25)
  • Bet365: gana PSG (2,30), empate (3,40), gana Arsenal (3,10)
  • 1XBet: gana PSG (2,41), empate (3,37), gana Arsenal (3,30)
  • Coolbet: gana PSG (2,37), empate (3,40), gana Arsenal (3,30)
  • Doradobet: gana PSG (2,22), empate (3,33), gana Arsenal (3,33).

¿En qué estadio juegan PSG vs Arsenal?

PSG y Arsenal disputarán este encuentro por la gran final de la Champions League en el Puskás Aréna, ubicado en Hungría. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 67.000 espectadores.

Historial reciente de PSG vs Arsenal

  • PSG 2-1 Arsenal | 7.05.25
  • Arsenal 0-1 PSG | 29.04.25
  • Arsenal 2-0 PSG | 1.10.24
  • Arsenal 5-1 PSG | 28.07.18
  • Arsenal 2-2 PSG | 23.11.16
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