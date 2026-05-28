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Diego Chávarri se vuelve a enfrentar a Ethel Pozo en ‘La granja VIP Perú’ y ella lo encara: “Eres la persona menos indicada para decir algo”

Diego Chávarri cuestionó la imparcialidad de Ethel Pozo como conductora de 'La granja VIP Perú' y ella reveló que la producción no ha mostrado muchos videos que dejan mal parado al 'Diablito'.


La gala del 27 de mayo de ‘La granja VIP Perú’ se tornó polémica tras un enfrentamiento entre Ethel Pozo y Diego Chávarri, que generó tensiones entre los participantes.
La gala del 27 de mayo de ‘La granja VIP Perú’ se tornó polémica tras un enfrentamiento entre Ethel Pozo y Diego Chávarri, que generó tensiones entre los participantes. | Foto: captura Youtube
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La noche del miércoles 27 de mayo se vivió una de las galas más polémicas de 'La granja VIP Perú', no solo por el careo entre los 'Reales' y las 'Víboras', sino por algunas faltas de respeto contra Ethel Pozo, ocurridas un día antes. Tras la renuncia de Shirley Arica, la conductora del reality de convivencia de Panamericana Televisión quiso entender la situación, pero terminó enfrentándose a Diego Chávarri.

Para evitar los dimes y diretes con los integrantes de los 'Reales', Ethel Pozo decidió darle la palabra a Mónica Torres para que explicara la situación, lo que generó la molestia de Diego Chávarri, a quien Ethel Pozo calificó de “irracional”.

PUEDES VER: Shirley Arica logra acuerdo con la producción de 'La granja VIP Perú' y regresa al reality: "El primero que me falta el respeto, se larga"

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Ethel Pozo y Diego Chávarri se enfrentan en 'La granja VIP Perú'

El martes 26 de mayo, Diego Chávarri alzó la voz contra Ethel Pozo, por lo que, al día siguiente, evitó darle la palabra en 'La granja VIP Perú'. Sin embargo, el exfutbolista volvió a tocar el tema. “A mí me mortifica que me digan que no soy racional, también, porsiacaso, y viniendo de la conductora”, dijo el 'Diablito'.

“Diego, perdóname, pero eres la persona menos indicada para decir algo. Te digo por qué. Cuando tú salgas del reality, vas a ver todas las cosas que no te hemos hecho ver y la gente lo sabe. De todos los granjeros, a quienes respeto, eres el menos indicado”, se defendió la hija de Gisela Valcárcel.

“¿Por qué? ¿Qué quieres lograr con tu comentario hacia mí?”, preguntó Diego Chávarri, muy molesto. “Te lo voy a enseñar. La gente lo sabe”, respondió Ethel Pozo, sin especificar a qué se refería. “Como conductora no deberías atacar a una persona así de frente. Como conductora deberías ser imparcial”, replicó el participante de 'La granja VIP Perú'.

Los comentarios estuvieron divididos en redes sociales. “Diego es irrespetuoso”, “Le queda grande el reality a Ethel”, “Qué tiene ese, dónde está el respeto a la conductora”, “Que irrespetuoso, ahora entiendo a Onelia y su denuncia”, “Que faltoso es Diego” y “Bien Diego, hablastes por todos. Ethel escucha lo que le conviene” fueron algunas de las reacciones de los cibernautas en TikTok.

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