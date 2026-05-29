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Irán pasa la presión del acuerdo de paz a Estados Unidos mientras Trump deja en espera su “decisión final”

El canciller iraní, Abás Araqchi, destacó que el progreso en las negociaciones depende de que Washington cambie sus posturas. Trump exige compromisos sobre armas nucleares y el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, mencionó que su decisión final sobre el pacto se acerca, pero no se reveló información sobre los avances. Foto: AFP.
Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, mencionó que su decisión final sobre el pacto se acerca, pero no se reveló información sobre los avances. Foto: AFP.
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Irán instó a Estados Unidos a dejar de lado lo que consideró "exigencias excesivas" en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio, mientras el presidente estadounidense Donald Trump aseguró, en su cuenta de Truth Social, que se aprestaba a tomar su "decisión final" sobre el pacto.

Cabe indicar que, aunque la cita en la sede de la Casa Blanca concluyó pocas horas después, no se reveló ninguna determinación sobre la paz. Sin embargo, en condición de anonimato, un funcionario de la residencia oficial adelantó a AFP que "el presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas".

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Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchi subrayó que el progreso depende de que Washington modifique una postura que calificó de inconsistente y contradictoria.

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Trump y sus exigencias

Las declaraciones de la autoridad se dieron luego de que Trump expusiera, en el mismo mensaje antes mencionado, que cualquier acuerdo debería garantizar que Teherán se comprometa "a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica", además de que "el estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones" y que "todas las minas submarinas, si las hubiera, serán desactivadas".

Respecto al tema energético, pieza importante en las posturas de ambos frentes, el republicano indicó que "el material enriquecido, a veces denominado ‘polvo nuclear’, que se encuentra enterrado a gran profundidad bajo montañas, será desenterrado por Estados Unidos (que, según se ha acordado, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo), en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica" para luego ser destruido.

Ante esto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, y la agencia estatal Fars desmintieron varias de estas afirmaciones, las calificaron de "mezcla de verdad y mentira" y afirmaron que no hay negociaciones en curso sobre el programa nuclear.

En la misma línea, el ministro denunció que Estados Unidos mantiene posiciones cambiantes y contradictorias. Esta declaración se relaciona con las últimas líneas del comunicado del líder estadounidense, donde indicó que "no intercambiará dinero hasta nuevo aviso" y que ya se habían conciliado "otros asuntos de mucha menor importancia".

Este panorama afectó a los mercados energéticos, que oscilaron bruscamente mientras los inversores evalúan las probabilidades de un acuerdo.

El frente iraní

Fuentes declararon a la agencia de noticias Fars que Teherán exige "el pago inmediato de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados" y, según advirtió el medio, "hasta que ese pago no se haya efectuado, Irán no entrará en la fase siguiente de negociaciones", en medio de la "desconfianza".

Respecto a este bloque, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, advirtió que "cualquier medida que se levante, se levantará poco a poco" y añadió que existirán "objetivos que el régimen iraní tendrá que cumplir". Las declaraciones se dieron durante una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Económico Nacional Reagan.

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