Espectáculos

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

La actriz Maricielo Effio dejó Perú en busca de nuevas oportunidades en el extranjero. Hoy, a sus 50 años, se muestra feliz en una nueva etapa, mientras sus seguidores celebran su valentía y carisma.

Maricielo Effio inició su carrera en el entretenimiento peruano a inicios de los 90.
Maricielo Effio inició su carrera en el entretenimiento peruano a inicios de los 90. | Foto: composición LR/TikTok/Maricielo Effio

Maricielo Effio, reconocida actriz y bailarina peruana, volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrarse en un nuevo empleo fuera del mundo del espectáculo. Tras más de dos décadas de carrera artística, la exreina de belleza decidió dar un giro a su vida y, hace más de dos años, en busca de nuevas oportunidades, se trasladó a Miami, donde fundó su propia escuela de talentos.

En una reciente aparición en redes sociales, Effio —hoy con 50 años— sorprendió al lucir un uniforme en su nuevo entorno laboral. La publicación generó una ola de comentarios positivos de sus seguidores, quienes destacaron su esfuerzo por abrirse camino en el extranjero y no dudaron en pedirle que regrese a la televisión nacional, donde dejó huella.

PUEDES VER: Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

lr.pe

Maricielo Effio sorprende con nuevo trabajo en el extranjero tras dejar Perú

A través de un video en TikTok, Maricielo Effio se mostró sonriente y bailando la popular canción 'Gloria' en la versión de Gloria Trevi. Sin embargo, lo que más llamó la atención, además de su energía y carisma, fue el uniforme que vestía y la frase que acompañó la publicación: "¿Cómo hago para trabajar sin bailar?".

Las imágenes rápidamente despertaron curiosidad entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre su nuevo empleo. Aunque la actriz peruana no ofreció explicaciones, sí reaccionó con corazones a varios comentarios. Entre ellos destacaron mensajes como: "Por el uniforme, parece de housekeeping" y "Supervisor de housekeeping o busser, probablemente, por el uniforme". Mientras que el área de housekeeping está relacionada con la limpieza y mantenimiento de habitaciones, generalmente en hoteles, el rol de busser corresponde al apoyo en restaurantes, encargado de recoger mesas y asistir al servicio.

PUEDES VER: 'Esto sí es amor', programa con Miguel Arce y Suheyn Cipriani, cambia de horario tras comentarios sobre bajo rating: 'Porque ustedes lo pidieron'

lr.pe

Usuarios reaccionan al nuevo video de Maricielo Effio

El video de Maricielo Effio, recordada como la 'Paquita Peruana', provocó una ola de comentarios llenos de admiración y apoyo. Muchos usuarios resaltaron su valentía al iniciar una nueva etapa en otro país, con frases como "Todo trabajo donde no tienes que esconder es bueno, y ella lo demuestra". Otros destacaron su sencillez y carisma, afirmando: "Qué guapa está Maricielo, siempre sencilla, sin ego, bailarina por naturaleza".

Al mismo tiempo, varios seguidores expresaron su deseo de verla nuevamente en la televisión nacional. Entre los mensajes se leía: "Los propietarios de los canales de TV deberían convocar a esta figura para un programa artístico porque tiene carisma, baila con mucha gracia y es conocedora del arte de la danza". Estas reacciones reflejan tanto el reconocimiento a su esfuerzo en el extranjero como el cariño del público que aún la considera una presencia indispensable en la pantalla chica, en la que ha brillado a través de producciones como 'Los de arriba y los de abajo', 'Boulevard Torbellino', 'Cosas del amor', 'Pantaleón y las visitadoras', 'El gran show' y 'Tormenta de pasiones'.

