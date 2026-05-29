Claudia Portocarrero revela que se separó de su esposo europeo tras quedar embarazada: “Eso nadie sabe”

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Claudia Portocarrero, la recordada ‘ñañita’, quien mantuvo una relación de 12 años con el cantante Dilbert Aguilar, sorprendió al revelar que estuvo separada durante un año de su esposo, el holandés Michael Witkamp.

Según contó, esta situación ocurrió poco después de que quedó embarazada por primera vez, en 2015: "Salí embarazada y me separé un año, eso nadie sabe. Me separé de mi esposo. Hubo sus problemas, ahí hubo sus cosas", expresó la exmodelo durante el podcast que conduce y que tuvo como invitada a Nelly Rossinelli, exjueza de 'El gran chef: famosos'.

Claudia Portocarrero revela cómo logró reconciliarse con su esposo

Pese a las dificultades que atravesaron en aquel momento, Claudia Portocarrero señaló que, tras un año separados, logró reconciliarse con su esposo europeo y enfocarse junto a él en la crianza de su pequeña. Sin embargo, también confesó que fue una etapa muy difícil de afrontar.

"Finalmente pudimos conversar, retomar y empezar a ver a nuestra hija los dos y poner la mano para sacarla adelante. No fue un momento bonito, fue un momento fuerte", exclamó con seriedad la popular ‘ñañita’.

Claudia Portocarrero expone la razón por la que se separó temporalmente de su esposo

Claudia Portocarrero y el holandés Michael Witkamp comenzaron su relación en 2015, año en que también nació su hija. Años después, la pareja decidió casarse en diciembre de 2023. Sin embargo, atravesaron una crisis en su convivencia debido a las diferentes expectativas que ambos tenían sobre su vida en pareja, situación que los llevó a separarse durante un año.

"Él me quería en casa, paseando en los bosques de Holanda y tomándome un café a su lado. Sé que todas esperarían eso y respeto a quienes optan por ello (ser ama de casa), pero yo no nací para eso. Trabajo desde los ocho años y estoy acostumbrada a ser independiente y a mantenerme por mí misma", reveló la exbailarina.