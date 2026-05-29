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Christian Thorsen denuncia engaño sobre supuesto tratamiento 'milagroso' contra el cáncer que enfrenta: "Juegan con la esperanza de la gente"

El actor Christian Thorsen aclaró cuál es el tratamiento que sigue para enfrentar el cáncer de próstata, luego de que se viralizara un video falso que promociona una supuesta cura para esta enfermedad.

Christian Thorsen se muestra indignado por video falso. Foto: composición LR/Latina TV
Christian Thorsen se muestra indignado por video falso. Foto: composición LR/Latina TV
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Christian Thorsen se mostró indignado tras descubrir que en redes sociales circula un video falso en el que aparentemente recomienda un tratamiento “milagroso” para combatir el cáncer de próstata que padece. El actor peruano denunció públicamente el contenido en el programa 'Arriba mi gente', en el que aclaró que las imágenes fueron manipuladas con inteligencia artificial para hacer creer que había logrado curarse gracias a una bebida casera.

El recordado actor de 'Al fondo hay sitio' expresó su preocupación por el impacto que este tipo de publicaciones pueden tener en personas que atraviesan una enfermedad grave. “Este tipo de cosas no pueden ir sucediendo, porque juegan con la esperanza de la gente que está en mi situación. Porque eso es otra cosa, yo sigo en la batalla, yo no he conseguido la cura absoluta todavía”, manifestó.

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Christian Thorsen alerta sobre video manipulado con inteligencia artificial

Según explicó el actor, en el video que se viralizó en redes sociales se recomienda un supuesto preparado natural que habría eliminado por completo el cáncer que le diagnosticaron hace cuatro años. En dicho material audiovisual también aparece la imagen del reconocido doctor Elmer Huerta, lo que habría sido utilizado para dar mayor credibilidad al engaño. “(…) solo sabían recetarme quimioterapia, hormona, cirugía, querían cortarme, envenenarme, gaste mis ahorros en la clinica y estuve muerto en vida”, se escucha en el contenido.

En el falso video se escucha una serie de declaraciones atribuidas a Christian Thorsen, en las que asegura haber abandonado las atenciones convencionales para recuperarse gracias a un 'brebaje casero'. Incluso, se insta a los pacientes con cáncer a dejar sus tratamientos médicos, además de lanzar críticas contra especialistas y centros de salud.

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El actor explica el tratamiento que sigue actualmente

El recordado 'Platanazo' también aprovechó para aclarar cuál es el tratamiento que sigue actualmente para enfrentar el cáncer de próstata. Contó que, tras recibir el diagnóstico y conocer el pronóstico inicial de los médicos, quienes le dieron tres años de vida y le recomendaron iniciar quimioterapia de inmediato, decidió buscar distintas opiniones especializadas antes de tomar una decisión sobre cómo afrontar la enfermedad.

“Me siento muy bien, estoy por un buen camino, pero sigo en la lucha, entonces que salgan estas cosas indignan a cualquiera”, señaló. Asimismo, explicó que actualmente sigue un tratamiento integral en el Centro Médico Antroposófico, donde conoció la terapia basada en el muérdago.

El actor reiteró que continúa enfrentando la enfermedad y pidió a las personas no creer en tratamientos milagrosos difundidos en internet. Además, insistió en que los pacientes deben consultar siempre con especialistas antes de tomar decisiones relacionadas con su salud, especialmente cuando se trata de enfermedades complejas como el cáncer.

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