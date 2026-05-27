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Nadeska Widausky admite que cometió errores en plena audiencia y se quiebra por su menor hijo: "Déjenme defenderme desde aquí"

La modelo peruana Nadeska Widausky enfrenta una audiencia por un pedido de extradición a Bélgica y solicita permanecer en Perú por su madre e hijo. Además, niega vínculos con redes criminales y proxenetismo.

Nadeska Widausky enfrenta una posible extradición a Bélgica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Nadeska Widausky enfrenta una posible extradición a Bélgica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Nadeska Widausky se presentó este miércoles ante el Poder Judicial de Lima en una audiencia clave que determinará su posible extradición a Bélgica. La comparecencia se produjo tras su detención en el distrito de Jesús María por agentes de Interpol, a pedido de la justicia belga, que la investiga por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia.

Durante la sesión, presidida por el juez Adolfo Farfán Calderón, la modelo peruana negó categóricamente los cargos imputados desde Europa, aunque reconoció haber cometido errores personales. La influencer pidió expresamente poder defenderse desde Perú y argumentó que su eventual extradición afectaría directamente a su madre y a su hijo, quienes dependen de ella.

PUEDES VER: Interpol captura a Nadeska Widausky por presunta vinculación con proxenetismo y tráfico de drogas

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Nadeska Widausky pide no ser extraditada por su madre e hijo

Durante la audiencia, Nadeska Widausky solicitó formalmente permanecer en Perú, apelando al arraigo familiar y a la inexistencia de antecedentes penales en el país. Ante el juez Adolfo Farfán Calderón, enfatizó que nunca ha puesto en riesgo la seguridad de su entorno familiar y que su conducta siempre ha estado dentro de la legalidad.

La defensa de la exbailarina destacó, además, que ella mantiene una vida pública y transparente a través de sus redes sociales, lo que demostraría que no tiene motivos para fugarse de la justicia belga. Recordó que ya enfrentó un proceso judicial en Bélgica por el robo de un celular, caso por el que fue sentenciada y deportada a Perú. También subrayó que desconoce el origen de las nuevas imputaciones que motivan su extradición.

“A mí no se me prueba nada de lo que me está acusando. Con mi vida puedo hacer lo que quiera, nunca he puesto en riesgo la vida de mi madre y de mi hijo. Me están inculpando de algo que no sé de dónde lo están sacando”, aseguró.

Asimismo, negó categóricamente cualquier vínculo con actividades de proxenetismo o redes criminales y afirmó que nunca ha captado personas para explotación sexual.

PUEDES VER: Revelan el rol clave que habría cumplido Nadeska Widausky en red criminal que terminó con su captura por Interpol

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Nadeska Widausky cuenta que fue detenida en la puerta del colegio de su hijo

La influencer relató que su detención se produjo mientras dejaba a su hijo en la puerta del colegio, lo que subrayó el impacto emocional y familiar del operativo policial ejecutado por la Policía Nacional del Perú tras la alerta de Interpol.

“Yo no tengo miedo, porque yo no debo nada, nunca me he metido en una red criminal. Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo”, sentenció.

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