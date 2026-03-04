HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Maricielo Effio expresó su tristeza por no encontrar oportunidades como actriz en Estados Unidos y se desahogó con sus seguidores en TikTok. 

Maricielo Effio se encuentra radicada en Miami desde hace dos años. Foto: Composición LR/TikTok.
Maricielo Effio se encuentra radicada en Miami desde hace dos años. Foto: Composición LR/TikTok.

Maricielo Effio reapareció en redes sociales desde Estados Unidos al compartir un video en TikTok en el que confesó “sentirse sola”, motivo por el que se le ve llorando. La recordada ‘Paquita peruana’ no habría logrado su objetivo de encontrar trabajo como actriz y se desahogó ante sus seguidores expresando su tristeza. “Estaré bien”, señaló, agradeciendo también las muestras de apoyo recibidas en las últimas semanas.

Cabe recordar que la actriz y bailarina, de 50 años, está radicando en Miami con el objetivo de buscar nuevas oportunidades en el ámbito artístico. Sin embargo, todo indicaría que aún no lo ha conseguido y, según usuarios en redes, por el uniforme que mostró en un video, estaría trabajando como supervisora de limpieza.

lr.pe

Maricielo Effio llora y comparte dramático mensaje desde Miami tras no conseguir trabajo como actriz

“Solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión más completa de mí. Lo prometo, los quiero”, compartió entre lágrimas Maricielo Effio en una serie de hojas donde escribió su mensaje.

De esta manera, la exactriz de ‘De vuelta al barrio’ dejó en claro en su publicación que no se rendirá en su objetivo de abrirse camino en el extranjero y que no tiene planeado retornar al Perú, pese a que días atrás había pedido ayuda a sus seguidores en redes sociales para viralizar un hashtag con el que se postulaba como jurado de ‘Yo soy’.  

