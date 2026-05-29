Famosa exMiss Perú es vinculada con la presunta red criminal de Nadeska Widausky: revelan testimonios en su contra

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La detención de Nadeska Widausky por parte de la Interpol, tras una investigación en Bélgica por presuntos delitos como proxenetismo, trata de personas y explotación ha desatado revuelo en la farándula nacional. La modelo es muy conocida en el medio local y ahora es investigada por su supuesta participación en esta red criminal.

Actualmente, la influencer de 33 años permanece recluida en el penal de mujeres en Chorrillos, luego de que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Sin embargo, el programa 'Ocurre ahora', conducido por Mávila Huertas, reveló que la modelo Celeste Lozano Sullón, también conocida como Celeste Rivasplata y ganadora del Miss Perú Trans 2009, también formaría parte de las investigaciones.

¿Qué papel habría tenido Celeste Lozano en la presunta red criminal de Nadeska Widausky?

Según el informe emitido por ATV, Celeste Lozano Sullón habría cumplido un presunto rol de captación de víctimas en la selva peruana, en específico en Tarapoto, para luego trasladarlas a Bélgica con fines de explotación sexual. De acuerdo con el reportaje, Nadeska Widasky habría desempeñado una función similar en la investigación.

“Celeste Lozano participa en las actividades operativas, lo que comprende la captación y la prostitución”, señaló el programa 'Ocurre ahora' sobre su rol con las víctimas. Además, el informe indicó que la exMiss Perú ya afrontó una investigación similar en Bélgica, por la que fue llevada a prisión. “En 2023, llegó a estar presa por un mes en Bélgica, acusada de proxenetismo”, se escucha en el reportaje.

¿Quién sería el líder de la presunta red criminal de Nadeska Widausky?

El noticiero expuso también el organigrama de la presunta red criminal en la que estaría involucrada Nadeska Widausky. Según la documentación mostrada, el presunto líder de la organización sería Junior Polo García.

“Se considera que el principal actor de la red es Junior Polo, quien se encarga de la captación, transporte, flujos financieros y la gestión de los perfiles en línea”, señalaron. Además, mostraron los registros migratorios del acusado, donde se aprecian ingresos y salidas de países europeos como Holanda, España y Francia.