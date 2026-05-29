Los Premios Cape Música 2026, organizados por la Cámara Peruana de la Música, fueron un éxito en Lima, destacando a artistas como Yahaira Plasencia y Christian Meier en diversas categorías. | Foto: Composición LR/Chatgpt

Los Premios Cape Música 2026, organizados por la Cámara Peruana de la Música, fueron un éxito en Lima, destacando a artistas como Yahaira Plasencia y Christian Meier en diversas categorías. | Foto: Composición LR/Chatgpt

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La tercera edición de los Premios Cape Música 2026, organizada por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música), trajo varias sorpresas, como la victoria de Yahaira Plasencia como compositora de salsa. Otro de los ganadores de la gala, realizada la noche del miércoles 27 de mayo, fue el cantante Christian Meier, quien hace poco abrió el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional.

Christian Meier, quien volvió a la música con más fuerza, se quedó con el galardón de 'Mejor artista de rock pop', dejando atrás a otros referentes del género, como Grupo Río y Miki González, quien esa noche llegó al Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura para poner la cuota musical en el evento que reúne a las sociedades de gestión colectiva: APDAYC, UNIMPRO y SONIEM.

Rinden homenaje a 'El Viejo' Rodríguez en los Premios Cape Música 2026

Una vez más, los Premios Cape Música 2026 se desarrollaron con gran éxito en Lima, donde se reconoció el trabajo de cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos. Entre las figuras musicales que llegaron a la gala estuvieron Ana Carina Copello, Yahaira Plasencia y los representantes de Corazón Serrano, que se quedaron con dos galardones.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del Premio a la Destacada Trayectoria Artística a Jesús 'El Viejo' Rodríguez Núñez, exdirector musical en múltiples temporadas de La Voz Perú y 'Yo soy' de Latina. El músico peruano atraviesa una enfermedad genética llamada Von Hippel-Lindau y lucha contra cáncer renal bilateral.

“Estoy muy contento y feliz de haber recibido este reconocimiento de la Cámara Peruana de la Música, siento que los músicos peruanos necesitan este tipo de premios para seguir creando. Fue muy emocionante ver a todo el público de pie, sentir el cariño de todos. No hay nada que me detenga, he tenido momentos difíciles de salud y aquí estoy listo para seguir. Siento que es importante el reconocimiento en vida antes que la gente se muera, actualmente me encuentro bien de salud, sacando adelante nuevos proyectos”, manifestó Rodríguez, quien fue ovacionado de pie por sus colegas musicales.