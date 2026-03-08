HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

Los internautas expresaron su solidaridad al considerar bajo el salario que gana la actriz peruana Maricielo Effio, quien se estableció en Miami, donde el costo de vida es elevado.

La actriz peruana Maricielo Effio se estableció en Estados Unidos hace más de dos años.
La actriz peruana Maricielo Effio se estableció en Estados Unidos hace más de dos años. | Foto: composición LR/TikTok

La actriz Maricielo Effio dejó Perú hace más de dos años para establecerse en Miami, Estados Unidos, donde fundó su escuela de talentos. Actualmente con 50 años de edad y una presencia que se hace extrañar en su país natal, la 'Paquita Peruana' volvió al centro de la atención al mostrar su nueva etapa en el extranjero a través de un video que subió a TikTok el 19 de febrero.

Aunque no confirmó en qué se encuentra trabajando actualmente, la también bailarina se lució en un uniforme y reaccionó a comentarios que sugerían que podría estar desempeñándose en el área de housekeeping o como busser. Lo que sí reveló más adelante es la cifra de cuánto le pagan en dólares por una hora de labores, y sus seguidores no tardaron en solidarizarse con ella al considerar el monto por debajo de lo óptimo.

Maricielo Effio confirmó cuánto gana por una hora de trabajo en Estados Unidos

Todo sucedió en la plataforma de TikTok, cuando Maricielo Effio, días después de mostrarse en un uniforme, respondió el 24 de febrero a un comentario que un seguidor le dejó esa fecha en un video anterior en su red social, en el que lucía afligida y agregó la descripción: “Así me siento hoy”. Dicho internauta empatizó con ella, diciéndole: “La vida en Estados Unidos es dura solo por ganar 22 dólares la hora”.

Fue en ese momento que la 'Paquita Peruana' aprovechó para sincerarse nuevamente y revelar cuánto le pagan a ella actualmente. “Yo gano 15 dólares”, compartió.

Usuarios reaccionan al monto que gana Maricielo Effio por hora de trabajo en Estados Unidos

Las reacciones a la revelación de Maricielo Effio no se hicieron esperar. Los usuarios en TikTok se solidarizaron con la actriz peruana al considerar bajo el monto que percibe por una hora de trabajo en Miami. Además, no dudaron en ofrecerle palabras de aliento a la talentosa artista, a quien muchos esperan ver nuevamente en la televisión peruana.

“Es súper poco, pero sé que lo sabrás aprovechar. Dios te bendiga mucho, Maricielo, y te añada fuerzas”, “Es muy poco, pero échale ganas. Cuando recién llegué no fue fácil; estoy más solo que el Chavo en la vecindad, pero hay tiempo para todo. El presente se disfruta ya que el futuro es incierto” y “No puede ser, Maricielo, es muy poco. Hay muchos trabajos, y dignos, que ganas mucho más, te lo aseguro. El trabajo dignifica y nunca se baja la cabeza”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron en TikTok.

Cabe precisar que si bien en Florida —que abarca la ciudad de Miami, donde Maricielo Effio se encuentra actualmente— desde finales de 2025 el salario mínimo por hora es de 14 dólares, los expertos indican que el costo de vida en dicho estado es muy elevado. En ese sentido, plantean que una persona debe ganar un mínimo de 25 dólares por hora para poder sustentar las necesidades básicas.



