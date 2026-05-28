Carlos Galdós habló sin filtros sobre las reglas que debe cumplir el novio de su hija. | X | Composición LR

Carlos Galdós habló sin filtros sobre las reglas que debe cumplir el novio de su hija. | X | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Galdós ha encendido la polémica en redes al expresar su decisión sobre las visitas del novio de su hija a su casa. El presentador reveló que, al ser informado de que el joven planeaba quedarse a dormir en su hogar, estableció reglas claras para impedirlo.

Carlos Galdós impone regla a su hija: su novio no puede dormir en su casa

En sus redes sociales, Carlos Galdós narró cómo conversó con su hija sobre la decisión de no permitir que ella y su novio compartieran cuarto en su hogar.

"Mi hija mayor vive fuera y me avisó que viene de visita con el enamorado. Le pregunto: ‘Mi amor, ¿dónde te vas a quedar?’. Me dice que en mi casa, perfecto. Luego le pregunto: ‘¿Y él dónde se queda?’. Me responde: ‘Conmigo, papá’. Ahí se complicó todo", relató.

El humorista aseguró que no tiene problemas con el novio de su hija, pero sí con que quiera ciertas libertades mientras su independencia económica aún depende de él.

"Nada en contra del enamorado. Pero inconsistencias con que quieran dormir en un mismo cuarto en mi casa. Pedir esa privacidad es de adulto. Y un adulto no depende de sus padres ni siquiera para un dulce. Porque, amor de mi vida (te adoro), aún te respaldo con algunas cuentas. No puedes exigir independencia con la cartera de tu padre", expresó.

Carlos Galdós sobre crianza y límites

Galdós reconoció que su mentalidad podría parecer anticuada, pero que, mientras apoye económicamente a su hija, las reglas en su hogar serán las que él disponga.

"¿Soy un padre retrógrado? Puede que me equivoque, sí. ¿Te molesta? Lo siento. Busca un empleo y cubre tus gastos al 100% para ser adulto", dijo aludiendo a su hija.

Finalmente, destacó la importancia de establecer límites y responsabilidades, incluso con hijos adultos. "Pero por ahora: mi casa, mis normas. Pensar que ya no hay que criar en esta etapa, pero nunca termina. Ser padre es hacerse sentir y si no incomodamos, no ayudamos a madurar. Lo siento", afirmó.

Usuarios reaccionan ante la declaración de Carlos Galdós

Las declaraciones de Carlos Galdós provocaron diversas respuestas en redes: algunas a favor y otras en contra. "Tu casa, tus reglas, te adaptas o te independizas", "Te entiendo, en la casa de mis padres era así, pero ¿dónde tendrán intimidad?, pues la tendrán ¿Será seguro?, ¿Estará cómoda?", comentó Coco Maggio.

Raúl Romero también comentó: "Cada hogar, estilos y tiempos diferentes. Pero las reglas las pones tú en casa". Mientras, otros usuarios le señalaron que estas acciones podrían arruinar su relación. "Si tuvieras un hijo, ¿aplicarías igual?", "Molesto que los recibas con problemas, no te extrañe si luego no te visitan".