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Suheyn Cipriani impacta al desfilar sin maquillaje en el MGI All Stars: este fue el sorprendente puntaje que recibió

Suheyn Cipriani participó en el reto a cara lavada del MGI All Stars y el jurado causó revuelo en redes sociales con su inesperada calificación.

Suheyn Cipriani llamó la atención en el MGI All Stars tras desfilar completamente al natural ante el jurado internacional.
Suheyn Cipriani llamó la atención en el MGI All Stars tras desfilar completamente al natural ante el jurado internacional. | YouTube | Composición LR
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Suheyn Cipriani volvió a captar la atención en el Miss Grand International All Stars luego de participar en el reto a “cara lavada”, una dinámica en la que las candidatas debieron mostrarse completamente sin maquillaje frente al jurado. La representante peruana desfiló con seguridad y obtuvo una destacada calificación que la mantiene como una de las favoritas del certamen.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani conquista la preliminar en traje de baño del MGI All Stars 2026 y se posiciona como la segunda más votada

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Suheyn Cipriani desfila sin maquillaje en Miss Grand y recibe una sorprendente calificación

Durante la dinámica, las concursantes utilizaron pañitos desmaquillantes frente al público para demostrar que no llevaban productos cosméticos en el rostro. En el caso de Suheyn Cipriani, su aparición generó expectativa entre los asistentes y seguidores del certamen. La peruana apareció en escena con un vestido corto de pedrería blanca y un peinado voluminoso, mientras caminaba por la pasarela.

Pese a la ausencia de maquillaje, aún llevaba cejas definidas y largas pestañas. Con su característica sonrisa y movimientos expresivos, siguió adelante, pero su puntuación generó gran revuelo en redes sociales.

Contrario a los resultados superiores a 9 que obtuvo en su presentación inicial, esta vez hubo opiniones diversas del jurado: desde un 5, entre las notas más bajas, hasta un 10 como la más alta.

Retiran TODO el maquillaje a Suheyn Cipriani en plena pasarela del Miss Grand

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La inesperada calificación provocó indignación entre los usuarios peruanos en redes sociales, quienes afirmaban que Cipriani era la más destacada al natural.

También se criticó la evaluación de Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, quien obtuvo varias calificaciones de 10. Los comentarios en redes acusaron las notas de ser 'un descaro' e incluso mencionaron un posible fraude para beneficiar a Pulgarín.

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Retiran todo el maquillaje a Suheyn Cipriani en plena pasarela del Miss Grand Internacional y jurado le da impenssado puntaje

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¿Cuándo será el Miss Grand International All Stars 2026 y a qué hora verlo?

La gran final del Miss Grand International All Stars 2026 se realizará este sábado 30 de mayo en Bangkok, Tailandia. El certamen reunirá a excandidatas y reinas destacadas de distintas ediciones del concurso internacional, entre ellas la representante peruana Suheyn Cipriani.

Debido a la diferencia horaria entre Perú y Tailandia, la transmisión podrá verse en territorio peruano desde las 7:00 a. m. a través de las plataformas oficiales del Miss Grand International.

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