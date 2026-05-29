Carlos Alcántara se sincera sobre la relación con su esposa Jossie Lindley tras separación: "Las cosas cambiaron"
Tras más de 30 años de relación y una familia formada junto a Jossie Lindley, el actor peruano habló sobre cómo cambió su vínculo con su aún esposa luego de la separación.
Carlos Alcántara se sinceró sobre la relación que mantiene con su aún esposa, Jossie Lindley, tras su separación después de más de 30 años juntos. El popular ‘Cachín’ habló para las cámaras de ‘Amor y fuego’, en el que reconoció que poner fin a una relación tan larga no ha sido sencillo, aunque actualmente ambos mantienen comunicación debido a la familia que formaron y a sus tres hijos en común.
El protagonista de '¡Asu mare!' dejó claro que, pese a los cambios en su vida sentimental, continúa enfocado en salir adelante. "Seguimos teniendo una relación, tenemos hijos en común, entonces eso no se puede perder. Pero las cosas cambiaron y ya está. La página se cerró, se dio vuelta y a empezar de nuevo", expresó el actor de 61 años.
Carlos Alcántara admite que la separación de Jossie Lindley fue dolorosa
‘Cachín’ reconoció que atravesar una separación después de tantos años de matrimonio ha sido un proceso complicado y doloroso. El actor explicó que despedirse de una etapa tan importante de su vida no ocurre de un momento a otro, especialmente cuando existe una historia familiar construida durante décadas.
"Luego de haber vivido con una persona que has amado, has querido mucho y con la que has formado una familia y eso se ha terminado, de hecho es doloroso", comentó el artista. Pese a ello, aseguró que las dinámicas familiares cambian y que ahora ambos intentan mantener una relación cordial, pese a las diferencias que los llevaron a tomar caminos separados.
'Cachín' asegura que sigue adelante tras el fin de su matrimonio
El recordado ‘Machín’ de Pataclaún también se refirió a cómo enfrenta actualmente la soltería y las nuevas experiencias que vive tras su separación. Luego de ser captado bailando y compartiendo momentos con distintas mujeres en discotecas, evitó entrar en detalles sobre su vida amorosa, aunque sí dejó en claro que se siente tranquilo consigo mismo.
"El duelo me suena más a pérdida física, pero es así. Yo le estoy dando para adelante, no dejo de cumplir con mis responsabilidades, soy feliz dentro de lo que se puede. Me siento bien y eso es lo importante", manifestó el actor, quien aseguró que sigue priorizando a su familia y cumpliendo sus responsabilidades como padre.