HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     
EN VIVO

¿Intercambio de favores? Dina Boluarte pide votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Carlos Alcántara se sincera sobre la relación con su esposa Jossie Lindley tras separación: "Las cosas cambiaron"

Tras más de 30 años de relación y una familia formada junto a Jossie Lindley, el actor peruano habló sobre cómo cambió su vínculo con su aún esposa luego de la separación.

Carlos Alcántara y su esposa. Foto: composición LR/Willax TV
Carlos Alcántara y su esposa. Foto: composición LR/Willax TV
Escuchar
Resumen
Compartir

Carlos Alcántara se sinceró sobre la relación que mantiene con su aún esposa, Jossie Lindley, tras su separación después de más de 30 años juntos. El popular ‘Cachín’ habló para las cámaras de ‘Amor y fuego’, en el que reconoció que poner fin a una relación tan larga no ha sido sencillo, aunque actualmente ambos mantienen comunicación debido a la familia que formaron y a sus tres hijos en común.

El protagonista de '¡Asu mare!' dejó claro que, pese a los cambios en su vida sentimental, continúa enfocado en salir adelante. "Seguimos teniendo una relación, tenemos hijos en común, entonces eso no se puede perder. Pero las cosas cambiaron y ya está. La página se cerró, se dio vuelta y a empezar de nuevo", expresó el actor de 61 años.

PUEDES VER: Laura Huarcayo habla tras ser ampayada de la mano con Carlos Alcántara y revela qué relación tienen: “Lo quiero mucho”

lr.pe

Carlos Alcántara admite que la separación de Jossie Lindley fue dolorosa

‘Cachín’ reconoció que atravesar una separación después de tantos años de matrimonio ha sido un proceso complicado y doloroso. El actor explicó que despedirse de una etapa tan importante de su vida no ocurre de un momento a otro, especialmente cuando existe una historia familiar construida durante décadas.

"Luego de haber vivido con una persona que has amado, has querido mucho y con la que has formado una familia y eso se ha terminado, de hecho es doloroso", comentó el artista. Pese a ello, aseguró que las dinámicas familiares cambian y que ahora ambos intentan mantener una relación cordial, pese a las diferencias que los llevaron a tomar caminos separados.

PUEDES VER: Modelo lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara tras ser ampayada besándose con él: “Para ser mayor, huele rico”

lr.pe

'Cachín' asegura que sigue adelante tras el fin de su matrimonio

El recordado ‘Machín’ de Pataclaún también se refirió a cómo enfrenta actualmente la soltería y las nuevas experiencias que vive tras su separación. Luego de ser captado bailando y compartiendo momentos con distintas mujeres en discotecas, evitó entrar en detalles sobre su vida amorosa, aunque sí dejó en claro que se siente tranquilo consigo mismo.

"El duelo me suena más a pérdida física, pero es así. Yo le estoy dando para adelante, no dejo de cumplir con mis responsabilidades, soy feliz dentro de lo que se puede. Me siento bien y eso es lo importante", manifestó el actor, quien aseguró que sigue priorizando a su familia y cumpliendo sus responsabilidades como padre.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exfigura de 'Esto es guerra' es captada muy feliz con Carlos Alcántara en concierto y 'saca pica' a Laura Huarcayo: "Me invitó primero"

Exfigura de 'Esto es guerra' es captada muy feliz con Carlos Alcántara en concierto y 'saca pica' a Laura Huarcayo: "Me invitó primero"

LEER MÁS
Modelo lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara tras ser ampayada besándose con él: “Para ser mayor, huele rico”

Modelo lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara tras ser ampayada besándose con él: “Para ser mayor, huele rico”

LEER MÁS
Laura Huarcayo habla tras ser ampayada de la mano con Carlos Alcántara y revela qué relación tienen: “Lo quiero mucho”

Laura Huarcayo habla tras ser ampayada de la mano con Carlos Alcántara y revela qué relación tienen: “Lo quiero mucho”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corazón Serrano derrota a Grupo 5 y Agua Marina como ‘Mejor artista de cumbia’ en los Premios Cape Música 2026

Corazón Serrano derrota a Grupo 5 y Agua Marina como ‘Mejor artista de cumbia’ en los Premios Cape Música 2026

LEER MÁS
Empresario Rafael Fernández impacta con fuerte advertencia a Christian Domínguez por boda con su exposa, Karla Tarazona: “Con una mano en el abogado”

Empresario Rafael Fernández impacta con fuerte advertencia a Christian Domínguez por boda con su exposa, Karla Tarazona: “Con una mano en el abogado”

LEER MÁS
Jazmín Pinedo gana juicio a Latina en última instancia y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

Jazmín Pinedo gana juicio a Latina en última instancia y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

LEER MÁS
Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes, tendría un romance con hija del exarquero Leao Butrón

Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes, tendría un romance con hija del exarquero Leao Butrón

LEER MÁS
Carlos Galdós prohíbe al novio de su hija dormir en su casa y lanza dura advertencia: "¿Quieres privilegios de adulto? Págate tus cuentas"

Carlos Galdós prohíbe al novio de su hija dormir en su casa y lanza dura advertencia: "¿Quieres privilegios de adulto? Págate tus cuentas"

LEER MÁS
Laura Spoya encara a Valentino por mensajes con su 'saliente' y recibe inesperada respuesta del tiktoker: "Me invitó a salir"

Laura Spoya encara a Valentino por mensajes con su 'saliente' y recibe inesperada respuesta del tiktoker: "Me invitó a salir"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025