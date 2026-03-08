La actriz peruana Maricielo Effio contó que fue descartada de un proyecto televisivo en ATV, pese a haber pasado varias etapas del proceso de selección. Según relató durante una transmisión en vivo en TikTok, la producción del programa decidió cambiarla por la influencer Suheyn Cipriani cuando su participación ya parecía confirmada.

Durante la conversación con sus seguidores, Maricielo Effio relató detalles del proceso que atravesó para ser conductora del espacio televisivo. Sus palabras, que evidenciaban incomodidad por lo ocurrido, se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones divididas entre los usuarios.

Maricielo Effio fue reemplazada por Suheyn Cipriani en 'Esto sí es amor'

En el LIVE difundido en TikTok, la actriz explicó que había sido convocada para conducir el programa ‘Esto sí es amor’ junto al actor y presentador Miguel Arce. Según su versión, incluso asistió en varias ocasiones a reuniones con la producción antes de recibir la noticia de que ya no continuaría en el proyecto de ATV.

“Miguel Arce está en otra. Está en un programa donde me eligieron a mí, pero después eligieron a otra”, expresó la actriz durante la transmisión. De acuerdo con su relato, la producción la citó en tres oportunidades antes de informarle que finalmente no participaría en el espacio.

La artista también cuestionó la forma en que se manejó el proceso. “Me hicieron ir tres veces y luego, muy frescos de huesos, me cancelaron, como si estuvieran cancelando un pedido”, comentó en el video que se hizo viral.

Aunque Maricielo Effio no dirigió críticas directas hacia Suheyn Cipriani, sí manifestó su incomodidad por la decisión tomada por la producción del programa de ATV, que finalmente eligió a la actual pareja de Macarius para asumir la conducción.

Usuarios en contra de Maricielo Effio por declaraciones

Las declaraciones de Maricielo Effio no pasaron desapercibidas en redes sociales. Varios usuarios interpretaron sus palabras como una indirecta hacia Suheyn Cipriani, lo que provocó una ola de comentarios en distintas plataformas.

Entre las reacciones que circularon en redes destacaron mensajes críticos hacia la actriz, quienes cuestionaron la manera en que relató lo sucedido. Algunos comentarios señalaban que la influencer no era responsable de la decisión tomada por la producción de ATV.

“Ahora entiendo por qué no la contratan”, “¿qué culpa tiene Suheyn?”, “por eso no tiene trabajo”, “con esa actitud, ¿quién la va a contratar?”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la mencionada red social.