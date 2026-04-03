Alejandra Baigorria decidió tomar un respiro lejos de Lima y protagonizó un emotivo gesto que ha conmovido a sus seguidores. La empresaria sorprendió a su trabajadora del hogar y a su abuelita con un viaje a Piura, donde juntas disfrutan de unos días de descanso. “No esperes ‘algún día’… todo se da en vida. Hazlo hoy, por quienes siempre estuvieron para ti”, expresó la popular ‘Gringa de Gamarra’ al compartir este momento especial.

A través de sus redes sociales, la empresaria mostró detalles de esta experiencia, que marca el primer viaje en avión tanto para su nana como para su abuela. La influencer destacó que más allá del destino, su intención fue retribuir el amor y cuidado que ambas le brindaron a lo largo de su vida.

Ale Baigorria cumple sueño de su trabajadora del hogar y a su abuelita con viaje

En medio de la polémica por su negocio ‘Agarra tu gringa’, Alejandra Baigorria optó por desconectarse de la rutina y enfocarse en su entorno más cercano. Fue así como organizó este viaje al norte del Perú, donde sus acompañantes viven por primera vez la experiencia de volar y disfrutar de un paseo fuera de la ciudad.

“Ellas me dieron todo… y hoy me tocaba a mí”, expresó la empresaria en un video en el que se le ve compartiendo con su abuelita y su querida ‘Negrita’, como llama con cariño a su trabajadora del hogar. La esposa de Said Palao también dejó en claro que este viaje tiene un significado especial, pues representa un acto de gratitud hacia quienes estuvieron presentes en su crianza.

Además, reflexionó sobre el paso del tiempo y la importancia de valorar a los seres queridos: “A veces la vida se nos va tan rápido trabajando, corriendo, pensando en el mañana y sin darnos cuenta, dejamos de lado lo más importante”, comentó.

Alejandra Baigorria comparte emotivos momentos de su viaje familiar en Piura

Durante su estadía, la empresaria ha mostrado cómo disfrutan del sol y las playas del norte. Incluso, compartió imágenes de un paseo en yate junto a su abuelita, su nana y su hermano Sergio Baigorria, con quienes se dirigieron a conocer tortugas marinas.

“Hoy quise regalarles algo más que un viaje. Quise regalarles un recuerdo, una experiencia, un pedacito de todo lo que ellas me dieron”, señaló, destacando la emoción de sus acompañantes al vivir nuevas experiencias.