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Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
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Valeria Piazza tuvo curiosa reacción al ser sorprendida por temblor de 6,1 durante noticiero de América Televisión: “¡Ay, sigue!”

El noticiero 'América Noticias: Edición Mediodía' fue interrumpido por un sismo de magnitud 6,1. Valeria Piazza, al sentirse intranquila, expresó su inquietud en plena transmisión.

El noticiero ‘América Noticias: Edición Mediodía’ fue interrumpido por un sismo de magnitud 6,1 en Ica el 19 de mayo. Los presentadores mantuvieron la calma durante el evento sísmico.
El noticiero ‘América Noticias: Edición Mediodía’ fue interrumpido por un sismo de magnitud 6,1 en Ica el 19 de mayo. Los presentadores mantuvieron la calma durante el evento sísmico. | Fotos: captura/América TV
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Los presentadores del noticiero 'América Noticias: Edición Mediodía' fueron sorprendidos este martes 19 de mayo por un sismo de magnitud 6,1, cuyo epicentro fue en Ica. Mientras Óscar del Portal y Carla Tello se mostraron tranquilos ante el movimiento telúrico, la modelo Valeria Piazza no pudo disimular su intranquilidad.

"Por favor, como siempre les pedimos, si van a salir de sus casas, vayan a las rutas de evacuación que han ido practicando con su familia. Es muy importante participar de los simulacros que Indeci prepara", manifestó Carla Tello.

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Valeria Piazza tuvo curiosa reacción ante sismo en Ica

Mientras Carla Tello pedía tranquilidad por el temblor, fue interrumpida por Valeria Piazza, quien apareció en las pantallas de América Televisión. "¡Ay, sigue!", se le escuchó decir a la ex Miss Perú, mientras señalaba el techo del canal.

"Estamos atentos a lo que diga en cualquier momento el Instituto Geofísico del Perú para saber de cuántos grados ha sido y el epicentro donde se ha dado este sismo que aún podemos sentir, al menos en el set", manifestó Tello.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de 6,1?

Un sismo de magnitud 6,1 remeció Ica a las 12.57 p. m. del martes 19 de mayo. Este temblor dejó 13 personas heridas en la región, entre ellas un menor de edad, daños en infraestructura pública y privada, además de bloqueos en vías por deslizamientos.

El epicentro se ubicó en el distrito de Ocucaje, a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica y a 81 kilómetros de profundidad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó una alerta de tsunami.

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