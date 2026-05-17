Cantante de Amor Rebelde se aleja de los escenarios tras ser diagnosticada con cáncer: “No ha sido una noticia fácil”
A través de un comunicado, la cantante peruana contó que se someterá a un tratamiento para su recuperación. En tanto, sus compañeros de Amor Rebelde expresaron su apoyo y esperaron el regreso de la artista a los escenarios.
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La cantante peruana Rosaly Canario había ganado cierto protagonismo en la agrupación de cumbia Amor Rebelde, no solo por su voz y sus interpretaciones, sino también porque fue vinculada sentimentalmente con su compañero Mathías Zevallos. Sin embargo, la joven tendrá que dar un paso al costado para priorizar su salud.
A través de un comunicado compartido el 16 de mayo en sus redes sociales, Rosaly Canario contó que ya no formará parte de Amor Rebelde porque fue diagnosticada con cáncer en etapa inicial. Asimismo, indicó que la noticia ha sido difícil de asimilar.
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Cantante de Amor Rebelde lucha contra el cáncer
Rosaly Canario, quien tuvo un cálido recibimiento en Amor Rebelde hace casi dos meses, tendrá que dejar de lado sus sueños, al menos por un tiempo, debido a que pronto iniciará su tratamiento.
“Querido público, amigos y seguidores: Quiero comunicarles que estaré alejada de los escenarios por un tiempo debido a temas de salud. Hace poco me detectaron inicios de cáncer, por lo que seré sometida a una operación y empezaré un proceso enfocado completamente en mi recuperación”, expresó la intérprete de 'Duele el amor'.
La cantante peruana Rosaly Canario se aleja de los escenarios tras ser diagnosticaca con cáncer.
Asimismo, Rosaly Canario manifestó que no pierde la ilusión de recuperarse rápido. “No ha sido una noticia fácil para mí ni para mi familia, pero estoy enfrentando esta etapa con mucha fe, fortaleza y esperanza de salir adelante”, dijo la cumbiambera.
“¡Fuerzas para ti, Rosy! Te esperamos pronto”, es el mensaje que dejó Amor Rebelde, lo que deja entrever que la cantante podrá reincorporarse tras culminar su tratamiento. “Fuerzas, Rosaly, aquí te esperamos, pronto volverás a los escenarios con todo”, comentó Mathías Zevallos, con quien compartió escenas románticas al grabar el videoclip de 'Duele el amor'.
Finalmente, la joven cantante se mostró satisfecha por el respaldo. “También quiero agradecer profundamente a mis compañeros y a toda la familia de Amor Rebelde por su comprensión, apoyo y por darme el tiempo necesario para poder enfocarme en mi salud. Me llevo el cariño de todos ustedes y espero pronto poder volver a hacer lo que más amo: cantar para ustedes. Gracias por cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño. Estoy segura de que volveremos a encontrarnos muy pronto”, concluyó en su comunicado.