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¿Nuevo romance? Carlos Alcántara es captado con Yiddá Eslava en discoteca tras ser relacionado con jóvenes mujeres

El actor de 61 años fue visto ingresando junto con Yiddá Eslava a una conocida discoteca de Miraflores, lo que despertó especulaciones sobre una posible relación tras sus recientes salidas nocturnas.

Carlos Alcántara es captado junto con Yiddá Eslava. Foto: composición LR/difusión/ATV
Carlos Alcántara es captado junto con Yiddá Eslava. Foto: composición LR/difusión/ATV
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Carlos Alcántara fue captado junto con Yiddá Eslava durante una salida nocturna en una conocida discoteca de Miraflores. Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ mostraron al popular ‘Cachín’ ingresando al local acompañado de la exchica reality, situación que generó rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos, especialmente después de que el actor fuera vinculado anteriormente con jóvenes mujeres tras el fin de su matrimonio con Jossie Lindley.

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ llamó la atención por el look que eligió para la salida nocturna del 17 de mayo, detalle que fue comentado en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, la actriz ya había aclarado anteriormente cuál es el vínculo que mantiene con el protagonista de ‘Asu mare’, al señalar que ambos comparten una cercana amistad gracias a su afición por la salsa.

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‘Cachín’ disfruta su soltería con Yiddá Eslava

La nueva etapa personal de Carlos Alcántara ha sido ampliamente comentada desde que se confirmó su separación de Jossie Lindley. Desde entonces, el actor ha sido captado en distintas reuniones sociales y fiestas acompañado de jóvenes mujeres, lo que ha generado constantes rumores sobre posibles romances.

Sin embargo, el reciente encuentro con Yiddá Eslava también estaría relacionado con proyectos profesionales, ya que ambos artistas coinciden en actividades vinculadas al esperado regreso de ‘La Gran Sangre’. Pese a ello, las imágenes difundidas por el programa de espectáculos no tardaron en generar especulación entre los usuarios de redes sociales, quienes continúan atentos a cada aparición pública del popular ‘Cachín’.

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Yiddá Eslava aclaró su cercanía con Carlos Alcántara antes de ser captados juntos

La exparticipante de ‘La granja VIP Perú’ se pronunció sobre la relación que mantiene con el actor. En declaraciones para la revista ‘Inédito’, la actriz explicó que ambos comenzaron a compartir más tiempo debido a su gusto por el baile y las reuniones salseras, descartando así un supuesto romance.

“Si tú estás en una discoteca, estás libre, relajado, no es un ampay, un ampay es cuando realmente te ampayan en algo que estás ocultando y él no oculta nada. Está relajado, por ahí”, expresó la excombatiente, quien además salió en defensa del actor frente a las críticas por sus constantes salidas nocturnas tras separarse de su esposa.

La exchica reality también adelantó que probablemente seguirán siendo vistos juntos en futuros eventos y reuniones relacionadas con la salsa. “Aviso que nos van a seguir viendo bailando salsa, porque somos salseros los dos y estamos empezando, creo que una linda amistad. Y eso es todo”, sostuvo.

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