Karen Schwarz y Ezio Oliva conforman una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Karen Schwarz y Ezio Oliva conforman una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

El cantante peruano Ezio Oliva atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. Junto a Karen Schwarz, decidió trasladarse a España con sus dos hijas, en una apuesta familiar que combina crecimiento artístico y nuevos desafíos fuera del país.

Lejos de proyectar una vida idealizada, Karen Schwarz y Ezio Oliva han optado por mostrar con transparencia los desafíos de esta nueva etapa. A través de sus redes sociales, el artista compartió detalles de su día a día en España, evidenciando que el proceso de adaptación está marcado por la sencillez, la improvisación y el esfuerzo constante.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se mudaron a España junto a sus dos hijas.

La dura realidad de Karen Schwarz y Ezio Oliva en España

La experiencia de Karen Schwarz y Ezio Oliva en España refleja una etapa de transición en la que aún no cuentan con todas las comodidades de un hogar establecido. En las imágenes difundidas por el cantante de pop, se observa a la familia en medio de maletas, cajas y muebles provisionales, en un entorno que evidencia que el cambio recién empieza a tomar forma.

Fue el propio Ezio Oliva quien resumió esta situación con una frase que rápidamente generó impacto entre sus seguidores: “Hoy nuestro comedor es una maleta, una caja y una mesita plegable”. Esta escena, más allá de lo anecdótico, expone una realidad cotidiana que contrasta con la imagen habitual de estabilidad asociada a figuras públicas.

El cantante también compartió una reflexión sobre este proceso, señalando que la incomodidad forma parte del camino hacia metas mayores. En ese sentido, destacó que esta etapa les ha permitido redefinir prioridades y enfocarse en lo esencial, como la unión familiar y el compromiso con sus objetivos.

“Es ahí donde te das cuenta de que hay momentos en los que la incomodidad te muestra el verdadero significado de la vida… y todo lo que alguna vez parecía importante se vuelve casi irrelevante. Seguimos construyendo, paso a paso, con amor, con fe y con un sueño que cada día se siente más cerca”, señaló.

¿Por qué Karen Schwarz y Ezio Oliva se mudaron a España?

La decisión de Karen Schwarz y Ezio Oliva de trasladarse a España está estrechamente vinculada al crecimiento profesional del artista. Recientemente, el cantante logró un hito en su carrera al convertirse en el primer peruano en recibir un Premio Dial, reconocimiento que ha fortalecido su presencia en el mercado europeo.

Este logro abrió nuevas oportunidades para Ezio, impulsándolo a establecer una base en España que le permita desarrollar su carrera a nivel internacional. Según explicó el propio artista, la decisión de mudarse no fue impulsiva, sino el resultado de un análisis que involucró tanto su proyección profesional como el bienestar de su familia.