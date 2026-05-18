Corte de agua hasta por 10 horas Lima: distritos y horarios afectados del 19 al 21 de mayo por Sedapal
Los distritos afectados incluyen Puente Piedra, Santiago de Surco, Lurigancho, Villa María del Triunfo y Pueblo Libre. Las interrupciones de agua potable se realizarán en horarios específicos.
- Triple choque del Metropolitano deja 46 heridos: accidente ocurrió a la altura de la estación Angamos en Miraflores
- Sorteo de La Tinka del domingo 17 de mayo: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Diversos distritos de Lima experimentarán una interrupción del servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento, informó Sedapal. La medida se extenderá del martes 19 al jueves 21 de mayo con el objetivo de optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente.
Los trabajos se realizarán en horarios específicos, por lo que la empresa recomendó a los ciudadanos de las zonas afectadas tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso mientras duren las labores.
TE RECOMENDAMOS
RENOVACIÓN POPULAR QUIERE ANULAR LA SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: LAP cedería 1.000 m2 del nuevo aeropuerto Jorge Chávez: esta es la razón detrás del anuncio
Zonas afectadas y horarios del corte de agua en Lima
Martes 19 de mayo
Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A. H. Hijos de Jerusalén, A. H. Señor de Muruhuay, segunda etapa, A. H. Santiago Antúnez de Mayolo, A. H. Huascarán Hermoso. Sectores: 393
- Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A. H. Virgen de Fátima de Jerusalén. Sectores: 393
- Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
Santiago de Surco
- Motivo: Empalme de tubería
- Áreas afectadas: Urb. Las Colinas, Urb. Santa Carmela, Urb. El Eucalipto, Urb. Santa Justina, Urb. Santa Victoria, Urb. Acuario, Urb. Las Poncianas, Urb. San Jorge, Urb. Las Villas de Monterrico, Urb. Huertos de Villa, C. C. Monterrico, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Colinas de Monterrico, Urb. Huertos de San Antonio. (Cuadrante: av. Las Casuarinas, av. La Encalada, av. Primavera, jr. Tomásal). Sectores: 297, 298
- Horario: 12.00 m. - 11.00 p. m.
Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo, I y II etapa (calle 1, av. A, B y C, afectadas al CR-492 y R-PE1). Sectores: 137
- Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Miércoles 20 de mayo
Distrito de Villa María del Triunfo
- Motivo: Trabajos de empalmes en líneas de impulso y aducción del RP-17
- Áreas afectadas: P. J. Virgen de Lourdes, A. H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A. H. Virgen de Lourdes Comité 13, A. H. Virgen de Lourdes, A. H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A, A. H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur, P. J. Nueva Esperanza, A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur (Cuadrante: av. Paruro, jr. San Pedro, av. 26 de Noviembre, área libre, límite Cementos Lima, límite Cementerio Municipal Virgen de Lourdes). Sectores: 31
- Horario: 8.00 a. m. - 5.00 p. m.
Pueblo Libre
- Motivo: Trabajos de empalme en las redes de agua potable
- Áreas afectadas: Cercado, Urb. Colmenares, Urb. Cueva, Urb. Co. Aduaneros, Urb. Del Zuta, Urb. Bolívar, Urb. La Estancia, Urb. Los Bambús, Urb. Santa María, Urb. Matzuda (Cuadrante: av. José de la Riva Agüero, calle Los Tulipanes, av. Universitaria, av. Simón Bolívar, av. Egúsquiza, av. Sucre, av. La Mar, jr. Urubamba y todas las calles interiores a este cuadrante). Sectores: 30
- Horario: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.
Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A. H. Proyecto Integral Libertad - San Juan (cuadrante: Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Prop. Virgen de Copacabana, Asoc. Resid. Las Viñas del Norte, I y II etapa, Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana, Asoc. Viv. Santa Fe, Asoc. de Viv. Los Frutales, Asoc. Viv. Los Frutales del Norte, Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana, Asoc. Viv. Señor de la Sociedad, asociación - sector 365). Sectores: 387
- Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.