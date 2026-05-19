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La cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz volvió a encender las especulaciones sobre un posible romance. Esta vez, las cámaras de 'Magaly TV: la firme' captaron a la integrante de 'Esto es guerra' llegando al departamento del modelo venezolano durante la noche y saliendo recién al día siguiente, imágenes que rápidamente generaron revuelo.

El informe difundido por el programa de espectáculos aparece poco después del comentado beso que protagonizaron ambos en pleno reality de competencia. Aunque la odontóloga ha negado anteriormente un vínculo sentimental con su compañero, las recientes imágenes y la evidente complicidad entre ambos volvieron a colocar sus nombres en el centro de la atención mediática.

Muestran imágenes de Onelia Molina pasando la noche con Kevin Díaz

El programa de Magaly Medina difundió imágenes en las que se observa a Onelia Molina llegando al edificio donde vive Kevin Díaz la noche del lunes once de mayo. Según el reporte televisivo, la exchica reality salió de su vivienda aproximadamente a las 10.20 p. m. y minutos después ingresó al estacionamiento del inmueble del participante venezolano.

Las cámaras registraron que la modelo permaneció toda la noche en el lugar y abandonó el departamento recién cerca del mediodía del martes 12 de mayo. La secuencia alimentó las versiones sobre una posible relación entre ambos integrantes de 'Esto es guerra', quienes en las últimas semanas han mostrado una notoria cercanía frente a cámaras.

Durante la promoción emitida por el espacio de ATV, la voz en off del informe señaló: “Onelia juega a los besos con Kevin en ‘Esto es guerra’, pero cuando nadie la ve, va a la casa donde vive Kevin y se queda hasta el día siguiente”.

Onelia Molina y Kevin Díaz protagonizan apasionado beso en 'Esto es guerra'

La ‘tensión’ entre Onelia Molina y Kevin Díaz ya había llamado la atención de los conductores y televidentes de 'Esto es guerra'. Durante una dinámica de actuación emitida el pasado 19 de mayo, ambos participantes sorprendieron al darse un beso en vivo como parte de un reto del programa.

Tras la escena, la producción consultó a la influencer sobre el momento que compartió con su compañero. Entre risas, la ‘guerrera’ reconoció que era la primera vez que besaba a su amigo frente a cámaras y no dudó en comentar la experiencia.

“Fue la primera vez que besé a Kevin y qué bien besa”, expresó, provocando reacciones inmediatas entre sus compañeros y conductores del espacio de competencia. “Se notó que fue la primera vez porque con qué ganas me besó. Le puso empeño”, añadió en pleno programa en vivo.