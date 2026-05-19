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Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
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Sociedad

¿Fuertes vientos o Niño Costero son alertan de un terremoto en Perú? Esto responde especialista de Senamhi

Meteorólogo del Senamhi explica si los fuertes vientos, el aumento de temperaturas y el Niño Costero guardan relación con el sismo que dejó 13 heridos y daños en la infraestructura de Ica.

Especialistas descartan relación entre fuertes vientos y sismos en Perú tras terremoto en Ica
Especialistas descartan relación entre fuertes vientos y sismos en Perú tras terremoto en Ica | Composición LR
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Tras el sismo de magnitud 6,1 que remeció la región Ica la tarde del martes 19 de mayo, volvieron a circular en redes sociales teorías que vinculan los fuertes vientos, el aumento de temperaturas y el actual Niño Costero con la ocurrencia de terremotos en el Perú. Sin embargo, especialistas descartan cualquier relación científica entre estos fenómenos.

El movimiento telúrico tuvo epicentro en el distrito de Ocucaje, en Ica, y dejó 13 personas heridas, además de daños en universidades, viviendas, centros comerciales y vías bloqueadas por deslizamientos, según reportes oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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Ante las dudas generadas entre la población, el meteorólogo del Senamhi, ingeniero Javier Mora, aclaró que los fenómenos atmosféricos no guardan relación con los movimientos sísmicos. “Para eso no hay una relación entre lo que es la parte científica técnica entre un sismo y lo que tendría que ver con el tiempo o clima en general. No existe relaciones”, explicó en entrevista con La República.

¿Los fuertes vientos pueden anticipar un sismo?

En los últimos días, el Senamhi emitió avisos por incremento de vientos en la costa sur y temperaturas más cálidas de lo habitual en distintas regiones del país. Esto llevó a que algunos usuarios asociaran estas condiciones con el sismo ocurrido en Ica.

No obstante, Mora descartó que variables como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica o los vientos puedan anticipar un terremoto. “Nosotros vemos la parte atmosférica (...) corrientes de arena, corrientes de viento, cambio de temperatura y eso no se asocia a los movimientos de las placas”, sostuvo.

El especialista explicó que los fenómenos meteorológicos ocurren en la atmósfera, mientras que los sismos se originan en la litosfera debido al choque de placas tectónicas.

Actualmente, el mar peruano mantiene temperaturas cálidas y el ENFEN ha advertido condiciones asociadas al Niño Costero en meses recientes. Sin embargo, el representante del Senamhi precisó que el incremento de temperaturas en la costa responde al calentamiento del mar y a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, un fenómeno atmosférico que favorece el ingreso de vientos hacia el litoral peruano.

“El incremento de temperaturas está asociado para lo que tenemos actualmente el mar caliente, por lo cual esto está generando que en la parte costera se incrementen también las temperaturas promedio”, detalló.

Añadió que estas condiciones ya se encontraban dentro de las proyecciones climáticas previstas para la temporada de otoño y no representan señales previas de actividad sísmica.

PUEDES VER: Sismo en Ica: reportan 13 heridos y daños materiales en viviendas, comercios e iglesia tras temblor

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Perú se ubica en una zona altamente sísmica

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de placas tectónicas. “Estamos en la parte del cinturón de fuego del Pacífico, en general todo el Pacífico es activo y sísmico”, señaló Mora.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) también explicó que el sismo de Ica se produjo por el proceso de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, principal causa de los terremotos en la costa peruana.

El especialista recomendó a la población evitar difundir versiones sin sustento científico y consultar únicamente información oficial emitida por entidades técnicas como el Senamhi, el IGP, Indeci o el COEN.

Además, el Senamhi informó que continuará el incremento de vientos en la costa de Ica hasta este miércoles, mientras que las temperaturas diurnas podrían alcanzar entre 28 y 29 grados en algunas zonas de la región.

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