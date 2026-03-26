Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú en medio de polémica sobre ampay de Said Palao en Argentina

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar que salió del Perú el 26 de marzo, en medio de la controversia generada por el ampay de su esposo, Said Palao, durante una despedida de soltero en Argentina junto a Mario Irivarren. La empresaria compartió imágenes desde el avión, donde se le ve sonriente pese al difícil momento personal que atraviesa.

“Obviamente, estamos casados. Hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso”, afirmó previamente la popular ‘gringa de Gamarra’ a ‘Amor y fuego’, al ser consultada sobre Said Palao y la polémica que generó su ampay, ya que en declaraciones anteriores dejó en claro que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su matrimonio, a pocos días de cumplir su primer aniversario en abril.

Viaje de Alejandra Baigorria. Foto Instagram

Alejandra Baigorria viajó al extranjero en medio de la polémica por el ampay de Said Palao

La ‘Gringa de Gamarra’ decidió viajar fuera del país en un contexto marcado por la exposición mediática tras el ampay de Said Palao. Aunque la empresaria de 37 años no ha precisado los motivos del viaje, este se daría en medio de versiones que apuntan a que el destino de la empresaria sería por motivos de negocios.

Según declaraciones de Onelia Molina, la empresaria se encontraría afectada por la situación y con intenciones de esclarecer lo ocurrido. “Ella está desesperada, quiere pruebas… quería irse a Argentina y todo”, señaló, asegurando que incluso estaría dispuesta a invertir dinero para obtener evidencias.

Pese a estas versiones, Alejandra Baigorria ha optado por mantener discreción y no ha confirmado públicamente ninguna decisión respecto a su relación con el integrante de ‘Esto es guerra’. La empresaria ha dejado entrever que atraviesa un proceso personal complicado y que aún no está lista para pronunciarse de manera definitiva.

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Said Palao y Ale Baigorria son captados en peluquería de la empresaria tras ampay

Antes de su viaje, el programa ‘Amor y fuego’ difundió imágenes en las que la empresaria y Said Palao habrían estado juntos en la peluquería de la ‘Gringa de Gamarra’, lo que evidenciaría que mantienen contacto pese a la polémica del ampay ocurrida en la despedida de soltero del influencer Francho Sierralta.

Al ser abordada por la prensa a la salida del establecimiento, Alejandra Baigorria evitó dar mayores detalles, pero reafirmó que su situación requiere tiempo. Además, se refirió a las declaraciones de Onelia Molina, marcando distancia de esas versiones: “Hay cosas que son innecesarias y que el de arriba va a sacar todo a la luz”, expresó.