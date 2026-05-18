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Momentos de alarma se vivieron en Olmos durante un show en el que el cómico ambulante Cachay realizaba su presentación en una plataforma deportiva. Según reportes y videos compartidos en redes sociales, un espectador se molestó por las bromas del artista y reaccionó de manera agresiva al empujarlo bruscamente. La caída provocó que el humorista descendiera por las escaleras de la tribuna, lo que generó tensión entre los asistentes.

Tras el incidente, el comediante fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde se confirmó que sufrió una fractura en el brazo. El presunto agresor quedó bajo custodia en la comisaría local mientras se realizan las investigaciones correspondientes, y las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de este hecho.

Cachay es empujado brutalmente en show en Olmos

El incidente quedó registrado en video, que rápidamente se difundió en redes sociales y generó conmoción entre los seguidores del humorista. En las imágenes se observa cómo, en plena función y ante la mirada atónita del público que llenaba las graderías, la tranquilidad se rompió de golpe. Lo que parecía ser un espectáculo más terminó en caos en cuestión de segundos, cuando un espectador reaccionó violentamente a las bromas de Cachay, lo empujó con fuerza y provocó que cayera por las escaleras de la tribuna.

La agresión desató alboroto en el recinto, con asistentes que comenzaron a gritar e intentar auxiliar al comediante. Gracias a la rápida intervención de algunos presentes, se logró reducir y detener al presunto agresor en el acto, evitando que la situación se tornara aún más grave. El hombre fue trasladado de inmediato a la dependencia policial local, donde quedó bajo custodia mientras las autoridades inician las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos y responsabilidades del hecho.

Producto de los golpes recibidos, Cachay sufrió lesiones visibles que evidenciaron la violencia del ataque. En uno de los videos grabados tras el incidente, se puede ver al humorista con rastros de sangre en el rostro y el oído, mientras era retirado del lugar y trasladado de emergencia a un centro de salud.

Cachay da detalles de la agresión que sufrió en Chiclayo

Desde el hospital, el cómico ambulante Cachay ofreció detalles de la agresión que sufrió durante su show en Chiclayo, en declaraciones al programa 'Arriba mi gente'. El humorista confirmó que, tras el incidente, le realizaron placas de su mano y que los exámenes revelaron lesiones y fracturas, producto del brusco empujón que recibió mientras actuaba frente al público.

“Lo que pasa es que estaba haciendo un personaje como hacen todos los comediantes. Es un personaje que coquetea y juega con todo el público (…) yo trato de esquivar el empujón, pero cuando volteo, él me empuja con toda la fuerza de su mano”, relató el artista, al describir el momento exacto en que fue atacado.

El humorista también explicó que su rápida reacción fue clave para evitar lesiones mayores: “Mi reacción ha sido rápida porque yo pensé en mi columna y por eso tiré las manos para atrás y mi cabeza para adelante. Ahí es donde me fracturo todo el brazo”.