Magaly Medina cuestionó el nuevo proyecto de ayuda social que lanzó Alejandra Baigorria, ‘Agarra tu gringa’. Durante su programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora puso en duda la verdadera finalidad de esta iniciativa y lanzó una contundente crítica hacia la empresaria, a quien le pidió ser ‘honesta’ al referirse al verdadero propósito del proyecto.

“No me vendas una obra de bien social porque te vas a embolsillar con bastante plata. Hay que ser honestos con esto”, expresó la popular ‘Urraca’, dejando entrever que, detrás de este proyecto de ayuda solidaria, la ‘Gringa de Gamarra’ sería la principal beneficiaria de este negocio que lanzó con Said Palao como gerente general de la empresa.

Magaly expone a Alejandra Baigorria y le pide que sea ‘honesta’ con su proyecto social

Durante la emisión de su programa, la conductora de televisión cuestionó que el emprendimiento sea presentado como una obra benéfica cuando, según su opinión, tendría otro enfoque. Asimismo, Magaly criticó que la esposa de Said Palao utilice la imagen de ayuda social como presunta fachada.

“Aquellos que están comprando esta idea que tiene ella, claramente es un negocio lo que está haciendo. Eso de la fachada de ‘estamos construyendo un albergue de perritos y gatitos’ lo harán con el 1% de las ganancias que va a tener. Pero el resto es negocio”, sostuvo la popular ‘Urraca’.

¿Cuál es el nuevo proyecto de ayuda social de Alejandra Baigorria?

El proyecto ‘Agarra tu gringa’ consiste en la venta de tickets a 10.00 soles para participar en sorteos de diversos premios, entre ellos autos, departamentos, celulares y dinero en efectivo. Según lo mostrado en sus videos promocionales, parte de lo recaudado estaría destinado a causas sociales, como el apoyo a albergues de animales.

‘Tu Gringa AB SAC’, registrada el 13 de marzo. En esta empresa, Said Palao fue designado como gerente general un día antes de su inscripción oficial, mientras que Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, figura como accionista de la empresa que es promocionado por la exchica reality en sus redes sociales.