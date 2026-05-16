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Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, volvió a pronunciarse sobre su relación con Heidy Amado, joven de 22 años con quien mantiene un romance que ha generado comentarios por la diferencia de edad entre ambos. El cómico respondió luego de que Miguel Amado, padre de su pareja, expresara públicamente su rechazo al vínculo sentimental.

Las declaraciones fueron difundidas por 'Magaly TV: la firme', programa en el que se recogieron las versiones de los involucrados. Mientras el padre de Heidy sostuvo que no está de acuerdo con la relación, el sonero peruano afirmó que no ha recibido ningún reclamo directo de su parte y dejó claro que sus sentimientos no cambiarán por la oposición familiar.

Melcochita se niega a terminar su relación con Heidy Amado

Heidy Amado fue una de las primeras en responder a las críticas surgidas en su entorno familiar. La joven señaló que, aunque respeta las opiniones de sus seres cercanos, considera que las decisiones sobre su vida sentimental le corresponden únicamente a ella.

“Mi papá y mi familia respetan mis decisiones. Si están a favor o en contra, ellos solamente lo saben. Soy una persona que toma mis propias decisiones”, expresó ante las cámaras de 'Magaly TV: la firme', dejando entrever que no piensa terminar su romance por presiones externas.

En la misma conversación, Heidy Amado decidió preguntarle directamente a su pareja si continuaría con ella a pesar de la postura de su padre. La respuesta del artista fue inmediata y no dejó espacio a dudas sobre su intención de seguir adelante con la relación.

“¿Tú seguirías en la relación a pesar de que mi padre esté en contra?”, consultó la joven. Ante ello, Melcochita respondió: “Por supuesto, porque es mi amor y el amor no se puede romper, llueva o truene”.

Suegro de Melcochita en contra de la relación

Miguel Amado, padre de Heidy Amado, expresó su desacuerdo con la relación de su hija de 22 años con Melcochita. Según declaró para el programa de Magaly Medina, no comparte la decisión de la joven y considera que la situación no es adecuada.

“Para mí esto es una payasada y no estoy de acuerdo para nada con esto, obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?”, manifestó visiblemente incómodo ante las cámaras del espacio de espectáculos.

El padre de familia también indicó que siempre intentó orientar a su hija para que evalúe bien sus decisiones. “Lo que yo le he pedido a mi hija siempre es que piense bien. Si mi hija no lo pensó, yo no lo sé; yo sí lo pienso bien”, declaró Miguel Amado.