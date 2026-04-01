Extrabajadoras de Alejandra Baigorria reaparecen y sorprenden al revelar cómo las trató: “Siempre estaré agradecida”

Alejandra Baigorria fue duramente cuestionada por Magaly Medina al asegurar que su proyecto ‘Agarra tu gringa’, en el que vende tickets a S/10 para participar en sorteos de departamentos, autos, iPhones y dinero, solo busca enriquecerla económicamente, destinando un pequeño porcentaje de las ganancias a la creación de albergues para perros.

En ese contexto, aparecieron extrabajadoras de la ‘gringa de Gamarra’, quienes revelaron cómo era el trato de la empresaria cuando trabajaban a su lado. Todas comentaron que, gracias a ella, sus vidas cambiaron radicalmente para bien. “Siempre estaré agradecida”, señaló una de ellas a través de las redes sociales.

Extrabajadora de Alejandra Baigorria revela el antes y después de su casa

La esposa de Said Palao compartió en sus historias de Instagram las declaraciones de más de tres de sus extrabajadoras. Una de ellas, identificada como Yuliana Ramos, afirmó que su vida cambió hace ocho años desde que comenzó a laborar con ella en uno de sus proyectos. Mostró también una foto de cómo era anteriormente su casa y cómo luce ahora gracias a su trabajo con Alejandra Baigorria.

“Pasé de vivir así (muestra su anterior casa) a vivir realmente de una manera muy diferente, de poder gozar de las comodidades y sobre todo de poder tener más oportunidades en la vida y no solo para mí, sino que también para mis hijos. Sigue adelante, haciendo obras sociales e impactando vidas, porque eso es lo que necesitamos en el Perú”, expresó, mostrando también fotos de un viaje a París junto a la rubia.

Luego, se presentaron otras tres excolaboradoras de la empresaria, quienes coincidieron en resaltar el buen trato que la empresaria tuvo con ellas. Se mostraron también agradecidas, ya que alcanzaron estabilidad económica gracias a su trabajo con ella, lo que les permitió emprender por sí solas con todo lo aprendido.

Magaly Medina afirma que Alejandra Baigorria busca enriquecerse con su proyecto

Magaly Medina habló sobre ‘Agarra tu gringa’, el nuevo proyecto de Alejandra Baigorria. Según la ‘urraca’, la empresaria promociona este negocio como una obra benéfica, pero, para ella, tendría otro enfoque. Por esa razón, no dudó en criticarla.

“Aquellos que están comprando esta idea que tiene ella, claramente es un negocio lo que está haciendo. Eso de la fachada de ‘estamos construyendo un albergue de perritos y gatitos’ lo harán con el 1% de las ganancias que va a tener. Pero el resto es negocio”, declaró Medina.