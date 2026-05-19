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Onelia Molina lanza coqueto mensaje a Kevin Díaz tras darse apasionado beso en 'Esto es guerra': "¡Qué bien besa!"

¡Olvidó a Mario Irivarren! Tras este piropo, Onelia Molina también celebró que 'rompió' su racha de no besar a nadie, tras el apasionado momento que vivió con Kevin Díaz, modelo venezolano.

Onelia Molina y Kevin Díaz protagonizaron romántico momento en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Onelia Molina y Kevin Díaz protagonizaron romántico momento en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La reciente edición de 'Esto es guerra' volvió a generar revuelo entre los seguidores del reality luego del inesperado acercamiento entre Onelia Molina y Kevin Díaz. El beso que ambos protagonizaron durante un reto de actuación se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa.

Lejos de esquivar el tema, la arequipeña habló abiertamente sobre lo ocurrido el 18 de mayo y sorprendió con una confesión que encendió aún más las especulaciones sobre una posible conexión sentimental con su gran amigo. Sus declaraciones, además, evidenciaron un cambio en la postura que mantenía hasta hace algunas semanas respecto al amor.

PUEDES VER: Mario Irivarren genera revuelo con su reacción por el intenso beso de Onelia Molina y Kevin Díaz: "Bien actuado"

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Onelia Molina halaga beso que le dio Kevin Díaz

Durante una conversación en vivo con los conductores del programa, Onelia Molina fue consultada sobre el comentado beso con Kevin Díaz y confirmó que se trató de la primera vez que ambos compartían un momento así frente a cámaras.

“Fue la primera vez que besé a Kevin y qué bien besa”, expresó entre risas la integrante de los ‘guerreros’, generando reacciones inmediatas en el set del programa.

La odontóloga incluso se animó a bromear sobre la intensidad del momento que protagonizaron en el reality de competencia. “Se notó que fue la primera vez porque con qué ganas me besó. Le puso empeño”, comentó, provocando las carcajadas de sus compañeros y conductores.

Uno de los que reaccionó al cambio de actitud de Onelia Molina fue el conductor Mathías Brivio, quien recordó que semanas atrás la influencer aseguraba que no quería involucrarse sentimentalmente con nadie.

“Antes decía que no quería nada con nadie y ahora ya no cierra las puertas”, comentó el conductor frente a cámaras, dejando en evidencia el giro que ha tomado el discurso de la competidora tras su acercamiento con Kevin Díaz.

PUEDES VER: Onelia Molina llora ante cámaras tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

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Onelia Molina no le cierra las puertas al amor tras beso con Kevin Díaz

Aunque dejó claro que continúa soltera, Onelia reconoció que actualmente no descarta volver a enamorarse. Durante la conversación con Katia Palma, la chica reality explicó que atraviesa una etapa de tranquilidad personal, aunque sin cerrarse a nuevas oportunidades sentimentales.

“Estoy soltera y tranquila, pero no me cierro a conocer a nadie”, señaló, dejando abierta la posibilidad de iniciar una historia sentimental en el futuro.

“Kevin me parece una persona espectacular, un caballero y alguien con valores bien puestos”, añadió la influencer, quien aseguró haber compartido mucho tiempo con él como amigo dentro del programa.

Sin confirmar una relación sentimental, Onelia Molina evitó descartar completamente cualquier posibilidad con Kevin Díaz. “Ya no me voy a cerrar a ninguna posibilidad con nadie”, sostuvo la guerrera mientras el venezolano reaccionaba con evidente sorpresa en pleno set.

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