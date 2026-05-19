Rafael López Aliaga: Fiscalía inicia investigaciones preliminares contra exalcalde por endeudamiento de la Municipalidad de Lima

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Rafael López Aliaga ya es investigado por la Fiscalía. El exalcalde de Lima es señalado como presunto responsable de delitos de corrupción en agravio de la Municipalidad de Lima. Todo se originó a partir del millonario endeudamiento que se generó en el gobierno local de la capital durante la gestión del líder de Renovación Popular y que supera los S/4.000 millones. Estas pesquisas fueron dadas a conocer por el portal de noticias 'Epicentro'.

La orden de investigación fue realizada por la fiscal anticorrupción Janny Sánchez. López Aliaga será investigado preliminarmente por un plazo de 60 días. El excandidato presidencial fue citado para declarar ante el despacho fiscal para este 4 de junio a las 9.30 a. m.

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Denunciante de López Aliaga también denunció gestión de Susana Villarán

La denuncia por este caso fue presentada por el auditor independiente Julio Sifuentes Reyes, quien anteriormente también reportó presuntas irregularidades en la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villarán. Según sostuvo, la Municipalidad Metropolitana de Lima habría emitido bonos de titulización por S/4.000 millones pese a no cumplir con requisitos técnicos, legales y contables, comprometiendo como respaldo los ingresos provenientes de los impuestos de alcabala y vehicular.

La emisión de bonos consiste en obtener financiamiento de inversionistas bajo el compromiso de devolver el dinero más intereses en el futuro. Aunque esta práctica es legal, debe ajustarse a las regulaciones establecidas por el Estado. En ese sentido, la Contraloría advirtió en un informe previo que la deuda sería pagada en un periodo de 20 años, además de cinco años de gracia, lo que comprometería los recursos de al menos cinco futuras gestiones municipales.

Sifuentes señaló además que el endeudamiento se concretó mediante tres acuerdos de concejo aprobados entre 2023 y 2024. Indicó que el primer acuerdo autorizaba la colocación de bonos en el mercado nacional y sin garantía del Gobierno, aunque finalmente la operación se habría realizado en el mercado internacional. También cuestionó que la comuna no tendría la capacidad financiera exigida por ley, la cual establece que la deuda total no debe superar el 100% de los ingresos de la entidad.