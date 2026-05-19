Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La actriz de 'Al fondo hay sitio', Virna Flores, encendió las alertas entre sus seguidores luego de compartir un pedido de ayuda urgente relacionado con la salud de su madre. A través de sus redes sociales, la artista informó que su familiar atraviesa un estado delicado que requiere donaciones constantes de sangre y plaquetas para su tratamiento médico.

El mensaje fue difundido principalmente mediante historias de Instagram, donde la figura de televisión explicó con evidente preocupación la situación familiar. Su publicación no solo generó una inmediata respuesta solidaria, sino también una rápida difusión entre compañeros de elenco y seguidores, que replicaron el pedido con el objetivo de ampliar la red de posibles donantes.

PUEDES VER: Hija de Ismael La Rosa y Virna Flores debuta como cantante y los sorprende al dedicarles canción que bailaron en su matrimonio

Virna Flores revela que su madre se encuentra delicada de salud

La esposa de Ismael La Rosa explicó que su madre, Pietra Di Liberto, se encuentra en un estado de salud delicado que ha requerido atención médica constante. Según detalló la popular 'Lorena' en 'AFHS', la paciente necesita transfusiones frecuentes, lo que ha llevado a la familia a solicitar apoyo urgente de donantes.

En sus declaraciones difundidas en redes sociales, la artista enfatizó la importancia de la donación de sangre como un acto solidario capaz de salvar vidas. Incluso compartió que ella misma acudió a donar, con lo que buscó motivar a más personas a sumarse a esta causa, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de sangre puede ser determinante para la estabilidad de un paciente.

“Mi mamá en este momento se encuentra un poco delicada de salud y necesita donantes de sangre y de plaquetas”, indicó en un emotivo clip.

El llamado de la actriz se centró en generar conciencia sobre la necesidad permanente de bancos de sangre activos, especialmente en situaciones críticas como la que enfrenta su familia. Además, remarcó que cualquier tipo de sangre puede ser útil, siempre que cumpla con los requisitos médicos establecidos por los centros de salud.

Virna Flores aclara cuál es el estado de su madre tras pedir donantes de sangre

Tras la difusión de su mensaje, Virna Flores brindó más detalles sobre el estado de su madre, al indicar que las transfusiones se han vuelto constantes debido a la complejidad del cuadro clínico. Esta situación ha hecho necesario contar con un flujo continuo de donantes, tanto para su tratamiento directo como para reposición.

La actriz explicó que el pedido no es general, sino específico y urgente, ya que su madre necesita apoyo inmediato. En ese sentido, precisó que las personas interesadas pueden acercarse a centros de salud para donar sangre o plaquetas, al indicar el nombre de Pietra Di Liberto como referencia para la reposición correspondiente.

“Es un pedido muy personal y muy específico. Y al que me pueda ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo”, enfatizó.