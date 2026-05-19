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Milena Zárate no se aguanta y grita de miedo en vivo por fuerte temblor de 6,1: "¡Ay, yo me muero!"

¡Segundos de terror! Milena Zárate perdió la calma en vivo ante el reciente temblor de 6,1 y generó tensiones entre los presentes en el set.

Milena Zárate vivió segundos de terror por el temblor de 6,1. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Milena Zárate vivió segundos de terror por el temblor de 6,1. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Un sismo de magnitud 6,1, con epicentro localizado a 41 kilómetros al sur de Ica sorprendió este martes 19 de mayo a las 12.57 horas a distintos programas de televisión y streaming que se encontraban en plena transmisión en vivo. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), fue percibido en regiones como Lima, Huancavelica y Cañete, lo que generó momentos de tensión en los sets.

Uno de los espacios donde el fenómeno natural se sintió con mayor impacto fue el programa 'Q'Bochinche', donde el incidente interrumpió una entrevista entre los conductores Ric La Torre y Samuel Suárez, junto a la invitada Milena Zárate. La artista colombiana no pudo ocultar su nerviosismo y reaccionó en vivo con evidente susto, al exclamar entre gritos: “¡Está temblando! No, yo me muero”, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Milena Zárate vivió momentos de terror por temblor de 6,1

El momento, que quedó registrado en la transmisión en vivo, evidenció la sorpresa de todos los presentes en el set, que reaccionaron rápidamente ante el movimiento sísmico. Mientras las cámaras seguían encendidas, el ambiente pasó de una conversación habitual a una escena de alerta, en la que los conductores intentaron mantener la calma y orientar a su invitada sobre cómo proceder ante un sismo.

Ya con el temblor en descenso y la situación más controlada, el programa retomó poco a poco su dinámica habitual, aunque entre risas nerviosas y comentarios de alivio. Milena Zárate reconoció su alta sensibilidad ante este tipo de eventos, lo que dio pie a una interacción más distendida con los conductores.

“Ay, yo por eso te quedé mirando la silla. Que yo soy supernerviosa”, confesó la expareja de Edwin Sierra.

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Más momentos de tensión por temblor de 6,1

El programa 'Q'Bochinche' no fue el único que se vio sorprendido por el fuerte sismo registrado este martes 19 de mayo. En el pódcast de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’, la situación fue un poco más relajada y los tres, fieles a su estilo, lo tomaron con un toque de humor.

“Ya paciencia, no pasa nada. Este edificio aguanta”, expresó el exguerrero, mientras que la exMiss Perú repetía constantemente “calma”. El popular 'Calavera coqueta' se mostró más creativo y cerró con un comentario que generó risas y redujo la tensión entre los presentes en el set.

“Calma, Laura ha chocado”, señaló, en referencia al reciente accidente automovilístico de Spoya.

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