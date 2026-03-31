Alejandra Baigorria regresó a Lima tras su viaje a Estados Unidos y se quebró al pronunciarse sobre las duras críticas que recibió por su proyecto de ayuda social, ‘Agarra tu gringa’. La empresaria se mostró afectada ante la prensa y defendió su negocio, luego de los cuestionamientos realizados por Magaly Medina en su programa.

“Soy una mujer trabajadora independientemente de lo que me pase en mi vida personal… pero muy diferente es querer destruirme. Eso es maldad, eso ya es maldad. Yo felizmente tengo mi corazón lleno de Dios y ayuda a todas las adversidades”, expresó con la voz entrecortada ante las cámaras de ‘Arriba mi gente’.

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Alejandra Baigorria responde a Magaly por criticar su proyecto de ayuda social

La popular ‘Gringa de Gamarra’ se dirigió a la conductora de televisión por criticar su proyecto y aseguró que su intención es ayudar. “Hay muchas críticas y por si acaso no se me entrecorta la voz por nada más que por lo que me está haciendo esa mujer… te estás metiendo con mi negocio, por el cual yo me saco la mugre”, manifestó afectada.

Además, enfatizó que su proyecto sí contempla acciones sociales y retó a la ‘Urraca’ que haga lo mismo: “Estoy diciendo que hay una obra social de un sol… a ver si ella también hace una obra social, ya me cansé”. La empresaria también reafirmó su compromiso con futuras acciones solidarias, como la construcción de canchas de fútbol y el acceso al agua en zonas vulnerables. “Seguiré sacando mis negocios adelante y seguiré haciendo las obras sociales que quiero hacer”, añadió.

Ale Baigorria enfrenta a reportero a ‘Magaly TV, la firme’ tras su llegada a Perú

Durante su encuentro con la prensa, la esposa de Said Palao se percató de la presencia de un reportero de ‘Magaly TV, la firme’, lo que generó un momento tenso. Cuando el comunicador intentó felicitarla por continuar con sus proyectos, ella respondió de manera directa. “No me felicitas porque así no fue en tu programa”, dijo, evidenciando su incomodidad.

“Destrúyeme, haz lo que quieran, pero no se metan con mis negocios, que es lo que yo más amo y lo que a mí me cuesta”, concluyó, dejando en claro que, pese a la polémica, continuará con sus emprendimientos y proyectos sociales.