Bus del Corredor Morado se incendia en la av. Wiesse de San Juan de Lurigancho y genera alarma en transeúntes
Debido al incidente, los servicios del Corredor Morado desvían temporalmente su recorrido por la avenida Central, informó la ATU.
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Un bus del Corredor Morado se incendió la noche de este martes 19 de mayo a la altura de la cuadra 7 de la concurrida avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El incidente generó alarma inmediata entre los transúentes, quienes manifestaron sentir el calor de las llamas a metros de distancia.
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha desplazo varias unidades para atender la emergencia que no deja heridos, según información preliminar. Hasta el momento, se desconocen las causas que habrían propiciado el siniestro.
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ATU anuncia desvío del Corredor Morado
Debido al hecho registrrado en la avenida Fernando Wiese, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Corredor Morado desvían temporalmente su recorrido por la avenida Central, en ambos sentidos y pidió a los usuarios tomar sus precauciones.
ATU informa desvío del Corredor Morado