Corte de luz en Lima y Callao para el 20 de mayo. | Composición LR

Corte de luz en Lima y Callao para el 20 de mayo. | Composición LR

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Pluz Energía anunció que el 20 de mayo se ejecutarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de Lima y Callao. Las restricciones serán temporales y buscan permitir labores técnicas de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura eléctrica.

Las zonas afectadas están ubicadas en ocho distritos y sectores específicos de varias urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos. Según la programación, las interrupciones por los trabajos se realizarán en horarios diferenciados.

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Distritos afectados por corte de luz el 20 de mayo

La suspensión del servicio se realizará en los siguientes puntos:

Los Olivos: entre las 8.00 a. m. y las 6.00 p. m. en sectores de la asociación de vivienda Primavera, la urbanización El Trébol, Virgen de la Puerta y Carrizal del Carmen.

Comas: entre las 8.30 a. m. y las 6.30 p. m. en varias cuadras de las avenidas Revolución, Túpac Amaru, César Vallejo, Micaela Bastidas y Ramón Castilla, así como en calles y jirones de Collique y Nicolás Kusunoki IV Zona.

San Antonio de Chaclla: entre las 8.30 a. m. y las 7.30 p. m. en la agrupación familiar Campo Verde, sector El Valle, anexo 22, así como en las manzanas A1, A2, B1 hasta los códigos CB, CB 16, CC y D1.

Callao: entre las 9.00 a. m. y las 6.00 p. m. en parte de la avenida Centenario y cuadras de los jirones Manuel Arispe y Juan Miller.

Puente Piedra: entre las 9.00 a. m. y las 5.00 p. m. en zonas de Las Lomas de Carabayllo, la asociación de vivienda El Dorado y la asociación Raúl Davis Reto Pérez, así como en la parte semirrústica Shangrilá II Etapa, específicamente en la manzana A, lote 16B.

Jesús María: entre las 10.00 a. m. y las 3.00 p. m. en varias cuadras de las avenidas Brasil, General Garzón y General Canterac, así como en áreas cercanas a los jirones Castro Virreyna, Pedro Ruiz Gallo y el pasaje Buenaventura.

Breña: entre las 3.00 p. m. y las 5.00 p. m. en parte de las avenidas Brasil y Garzón, y calles próximas a Canterac y Fernandini.

Pueblo Libre: entre las 11.00 a. m. y las 2.00 p. m. en las avenidas Mariano Cornejo, Alejandro Bertello y los pasajes Senda El Sol, Senda Claridad, Senda Las Estrellas y Lucero Senda. Además, figuran la alameda El Alba, Río Santa, Río Moche y los jirones Río Huaura, Venus, Neptuno, Saturno y la calle Marte.

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