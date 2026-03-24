El ampay de Said Palao en Argentina, junto a Mario Irivarren y rodeado de mujeres, sigue generando repercusión. Tras reaparecer disfrutando en un video de publicidad al lado de su aún esposa, Alejandra Baigorria —quien había admitido no saber qué rumbo tomaría su matrimonio—, Magaly Medina instó a Onelia Molina a contarle a la popular ‘Gringa de Gamarra’ toda la información que maneja sobre el escándalo.

La periodista de espectáculos, convencida de que Baigorria no conoce todos los detalles de los sucesos en torno al escándalo de Palao y sus amigos, dejó entrever que estos datos serían lo suficientemente poderosos para persuadir a la empresaria de separarse del participante de ‘Esto es guerra’, con quien se casó en abril de 2025.

“Hazle un favor”: Magaly Medina a Onelina Molina sobre Alejandra Baigorria

Magaly Medina no solo anunció una nueva “revelación” para la próxima edición de ‘Magaly TV, la firme’ y lanzó una advertencia a Alejandra Baigorria. En la última transmisión de su programa, el lunes 23 de marzo, la ‘Urraca’ se dirigió a través de la pantalla a Onelia Molina, a quien no dudó en pedirle que le contara a la esposa de Said Palao todos los pormenores que conoce sobre el ampay. “Ayúdala, Onelia, y cuéntale todo lo que sabes porque tú sabes bastante. Cuéntale, hazle un favor”, manifestó.

En esa línea, la figura de ATV aprovechó la ocasión para criticar a los hombres que son infieles a sus parejas y se encubren unos a los otros. “Así como los hombres se tapan entre ellos, estos saca-vuelteros se apañan entre ellos, y todos se están ciñendo a un guion para quedar bien. Tú, todo lo que sabes, desembúchaselo”, agregó.

Magaly Medina afirma que Said Palao no le hace bien Alejandra Baigorria

Los comentarios de Magaly Medina no se limitaron a una primera opinión. La conductora enfatizó que Onelia Molina debía transmitir a Alejandra todo lo que conocía sobre el ampay, más allá de la forma en que la empresaria pudiera interpretar esa información. “Ya será cuestión de ella si lo valora, si valora la información que le estás dando, si valora lo que le estás diciendo, porque puede pensar que se lo estás diciendo con mala fe, con mala leche. Pero cuéntale lo que tú sabes, cuéntale lo que tú te enteraste, cuéntale todo lo que sabes”, expresó.

Para la periodista, estos datos serían claves para que la ‘Gringa de Gamarra’ tome una decisión conveniente para ella. “Estoy segura de que ella, Alejandra, va a tener mejores motivos para dejar a ese hombre que ningún bien le hace”, sentenció.

Tras la difusión del ampay en ‘Magaly TV, la firme’, Onelia decidió poner fin a su relación con Mario Irivarren, mientras que Baigorria apareció en un video entre lágrimas, señalando que aún no sabía qué ocurriría con su matrimonio. En paralelo, tanto Irivarren como Said pidieron perdón. También se vieron involucrados en el caso Patricio Parodi y Francho Sierralta, quien, pese a llevar apenas tres meses de casado, celebró en esa fiesta en Argentina una tardía despedida de soltero y terminó siendo captado besando a una mujer que no era su esposa.