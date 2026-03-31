El cumpleaños número 33 de Said Palao no pasó desapercibido, pero esta vez no por una gran celebración, sino por la ausencia de Alejandra Baigorria. Por primera vez desde que inició su relación en 2021, el chico reality no estuvo acompañado por su esposa en una fecha que solían festejar a lo grande.

La popular ‘Gringa de Gamarra’ decidió viajar a Miami, luego de que en las últimas semanas se desatara una polémica en torno al integrante de ‘Esto es guerra’, tras su participación en una fiesta privada en un yate en Argentina, situación que habría impactado en la relación.

Magaly Medina se refiere al cumpleaños de Said sin Alejandra Baigorria

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la ‘urraca’ no dejó pasar el tema y se pronunció sobre el onomástico de Said Palao, donde aprovechó en recordar que en años anteriores era la influencer quien organizaba las celebraciones y sorpresas.

“Ella siempre recordando el día importante del novio, preparándole la fiestecita, llevando a la familia, involucrando a todo el mundo. […] Este año felizmente a ella no se le dio tan bien por organizarle una fiesta de cumpleaños. Imagínense, después de lo mal que le ha pagado, todavía que le haga una fiesta”, comentó.

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En esa misma línea, Magaly Medina se refirió a cómo el chico reality pasó su cumpleaños número 33 este 30 de marzo, en medio de la crisis que atraviesa con la empresaria.

“Este año se habrá sentido como abandonado, pero él se lo ganó porque creo que un hombre que paga de esa manera, con deslealtad, no se merece ningún detalle”, agregó.

¿Qué hizo Said Palao en su cumpleaños?

Said Palao decidió pasar su cumpleaños número 33 de manera tranquila. Inició su día llevando al colegio a su hija, fruto de su relación con su exnovia, Aleska Zambrano. El chico reality compartió una fotografía en la que aparece junto a la menor dentro de su auto.

Luego acudió al gimnasio para cumplir con sus habituales entrenamientos y, más tarde, asistió a 'Esto es guerra', donde sus compañeros lo agasajaron y lo llenaron de crema batida. Sin embargo, no se ha visto una celebración especial como las que solía organizar a lo grande Alejandra Baigorria durante los últimos cinco años.