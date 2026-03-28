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Espectáculos

Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

Alejandra Baigorria registró una nueva empresa el 13 de marzo y colocó a Said Palao como gerente general y accionista, en plena repercusión por el ampay difundido desde Argentina.

Alejandra Baigorria y Said Palao mantienen un vínculo contractual con este nuevo negocio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Alejandra Baigorria y Said Palao mantienen un vínculo contractual con este nuevo negocio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Alejandra Baigorria volvió a colocarse en el centro de la atención pública tras conocerse que oficializó una nueva apuesta empresarial junto a Said Palao en medio del revuelo generado por las imágenes difundidas desde Argentina. La empresaria, reconocida por su faceta comercial, avanzó con la constitución de Tu gringa AB SAC justo cuando su pareja ‘hacía de las suyas’ en Argentina.

La coincidencia de fechas llamó la atención. Según la información expuesta en televisión, el 13 de marzo se concretó el registro de la compañía, mientras que el 12 de marzo se formalizó la designación de Said Palao como gerente general. El dato cobró mayor relevancia porque el integrante de ‘Esto es guerra’ también fue incorporado como accionista, una decisión que reforzó públicamente la relación empresarial entre ambos pese al impacto del ampay de Said Palao.

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Alejandra Baigorria pone como gerente general y accionista de su negocio a Said Palao

El nombre de Alejandra Baigorria volvió a vincularse con el mundo de los negocios tras revelarse la creación de una nueva sociedad. De acuerdo con los documentos mostrados en el informe televisivo, la influencer y empresaria no solo apostó por abrir una firma bajo la denominación Tu gringa AB SAC, sino que además confió a Said Palao un rol clave dentro de la estructura corporativa.

La documentación difundida precisó que el exchico reality fue nombrado gerente general un día antes de que se hiciera público el registro de la empresa. La estructura accionaria también fue detallada: Baigorria quedó con 5.100 acciones, mientras que el chico reality y el hermano de la empresaria recibieron 4.950 acciones cada uno. Ese reparto muestra que la figura televisiva conserva la mayoría, pero también confirma que su pareja ocupa una posición importante dentro del nuevo proyecto.

Horas antes, el ampay de Palao ya había generado comentarios luego de que se difundieran imágenes de su estadía en Argentina, donde apareció junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y ‘Francho’ Sierralta durante una celebración en un yate con un grupo de mujeres.

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Magaly Medina critica decisión de Alejandra Baigorria

La revelación generó una inmediata reacción en el programa de Magaly Medina, conductora que cuestionó que Alejandra Baigorria mantuviera a Said Palao dentro de una operación de este nivel en medio de la controversia. Para la presentadora, la empresaria tomó una determinación discutible tanto en lo personal como en lo estratégico, sobre todo por el eco que tuvo el ampay de Said Palao en Argentina.

Durante la emisión, Magaly Medina remarcó su desacuerdo con el cargo otorgado al chico reality y con su presencia en el accionariado. “Él es el gerente general. Como a este hombre, que aparentemente no es exitoso en la vida, ella trata de empoderarlo (...) Mira, yo lo saco de la sociedad. Como ella es mayoritaria junto al hermano, lo saco. Es bien fácil. ¿Por qué lo tiene que hacer con él después de lo que te hace?”, señaló la conductora muy molesta.

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