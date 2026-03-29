Alejandra Baigorria y Said Palao son dos de los nombres que actualmente continúan ‘en boca de todos’. Debido al ampay del chico reality en Argentina en compañía de otras mujeres, muchos críticos de opinión y los propios seguidores de la ‘Gringa de Gamarra’ le piden que dé por finalizado su matrimonio y que no perdone al popular ‘Samurai’. Esto quedó demostrado en un reciente live que realizó la empresaria, donde muchos la cuestionaban por continuar su romance pese a las imágenes.

Ante la ola de preguntas y críticas, Baigorria Alcalá no tardó en responder tajantemente fiel a su estilo. “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, indicó Alejandra, desatando una serie de críticas en su reciente transmisión en vivo en TikTok.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

Alejandra Baigorria responde ante preguntas por Said Palao

La empresaria textil arrancó su transmisión en redes como cualquier otro día, sin esperar que la avalancha de preguntas sobre Said Palao se presentaran. Según reportó ‘Instarándula’, portal de noticias de espectáculos, por intermedio de sus ‘ratujas’, Alejandra Baigorria dejó un misterioso mensaje al cantar a viva voz la siguiente parte de una canción. “Dale gracias al de arriba por despertar otro día, deja que lo malo se te vaya”, cantó la rubia.

Asimismo, cuando una usuaria identificada como Macarena le recriminó por seguir con su relación con Said Palao, Baigorria no se quedó callada y le respondió fuerte y claro. “Vamos a rezar por ti, Macarena… que Dios te cure el alma, que mires tu vida, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, añadió muy seria.

Las críticas continuaban y ante tanto asedio de sus seguidores, Alejandra Baigorria las tildó de “moralistas” y “perfectas”. “Aquí están las perfectas, moralistas se llaman, moralistas”, finalizó.

Said Palao es gerente general del nuevo negocio de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria volvió a captar miradas luego de que se revelara un nuevo paso en su faceta de empresaria, esta vez junto a Said Palao, en medio de la controversia provocada por las imágenes que salieron a la luz desde Argentina. La exchica reality decidió poner en marcha una nueva sociedad llamada 'Tu gringa AB SAC', justo en días en los que su pareja también era tema de conversación por su comportamiento en el extranjero.

Lo que más llamó la atención fue la cercanía entre las fechas de ambos movimientos. De acuerdo con lo difundido en un programa de televisión, la empresa quedó inscrita el 13 de marzo, mientras que un día antes, el 12 de marzo, Said Palao fue nombrado gerente general. Además, no solo asumió ese cargo, sino que también pasó a formar parte de la sociedad como accionista.