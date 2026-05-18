Katy Jara anuncia que será madre por tercera vez tras devastador diagnóstico médico: “Dios me dijo...”

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Katy Jara, excantante de cumbia que se convirtió al cristianismo tiempo atrás sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer bebé a los 41 años. La noticia llamó bastante la atención debido a que, según contó, varios médicos le habían señalado que no podría volver a concebir por problemas de fertilidad.

La artista compartió el anuncio en sus redes sociales, donde se mostró emocionada, luciendo su pancita, y atribuyó este momento a su fe. “¿Acaso hay algo imposible para Dios?”, escribió la exintegrante de Agua Bella. Además, le dedicó un emotivo “Te amo” a su esposo, Marvin Bancayán, quien volverá a convertirse en padre.

Katy Jara anunció estar embarazada por tercera vez. Foto: Instagram.

Katy Jara asegura que Dios hizo posible su nuevo embarazo

Katy Jara conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que afirmó que su embarazo es un milagro, luego de que varios especialistas le indicaran que ya no podía tener más hijos.

“La medicina dijo que ya no, pero Dios me dijo: Yo abro camino, donde otros te lo cierran. Gloria al rey de reyes. Me ha hecho volver a sonreír”, compartió la exfigura de la cumbia, quien aseguró también que conversó con Dios y que él hizo el milagro de que sea madre nuevamente, pese a que la ciencia y la medicina se lo negaban.

Además, en su publicación citó un versículo bíblico. “Génesis 18:14 (R-V 1960) 14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo”, escribió.

Cabe recordar que la cantante reveló tiempo atrás que perdió un bebé mientras intentaba quedar embarazada. Según contó en una entrevista, aquella experiencia, ocurrida antes de mudarse a Piura, la afectó profundamente y hasta llegó a resignarse a no poder tener más hijos con su esposo.

Katy Jara confiesa que su madre la echó de su casa al contarle su conversión al cristianismo

Durante una entrevista con el pódcast 'Restaura2', Katy Jara recordó que en 2021 decidió convertirse al cristianismo, una religión que su familia odiaba, ya que ellos eran católicos. Sin embargo, pese a eso, ella decidió contárselo a su madre, quien no lo tomó de buen agrado.

"Yo no tenía miedo de enfrentar a la gente, yo tenía miedo de enfrentar a mi familia. Yo no tenía miedo a la prensa, yo tenía miedo a mi mamá, mi papá, mi familia, qué es lo que iban a decir. Entonces, ese día mi mamá se enteró, justo para mi cumpleaños, y solo sus palabras fueron: 'No puedo creer que te hayas convertido en mi peor pesadilla. ¡Mejor ándate!'", contó Jara, quien predica la palabra de Dios en las calles de Piura.