HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por presunto abuso: modelo enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

Marcela Sánchez, de 19 años, se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogado y narró lo acontecido con el exintegrante de 'Esto es guerra', Piero Arenas, en Iquitos durante una transmisión en Kick, donde hubo consumo de alcohol y ella terminó inconsciente.

Piero Arenas se hizo de un nombre al formar parte de 'Esto es guerra' y ahora se dedica al mundo del streaming. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Piero Arenas se hizo de un nombre al formar parte de 'Esto es guerra' y ahora se dedica al mundo del streaming. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

La joven de 19 años, Marcela Sánchez, se trasladó de Iquitos hasta Lima para denunciar por presunto abuso a Piero Arenas, streamer y exintegrante de ‘Esto es guerra’. La víctima se presentó en el programa de ‘Magaly TV: la firme’ para contar su testimonio junto a su abogado, quien adelantó que el modelo podría enfrentar una pena de hasta 20 años.

Según contó Sánchez, todo comenzó cuando aceptó participar en una extensa transmisión en vivo por Kick desde Iquitos, realizada por Arenas y otros streamers, entre ellos Kingteka. La joven indicó que, al haber consumo de alcohol de por medio, no se encontraba consciente cuando ocurrió la presunta violación y que perdió el conocimiento en circunstancias que ahora están en investigación.

Además, detalló que el delito fue transmitido a través de la plataforma Discord y que quedó desconcertada al recibir mensajes de varios usuarios afirmando que habían visto su video privado con Piero Arenas. “No puedo salir a la calle ni puedo dormir”, declaró entre lágrimas Marcela Sánchez a Magaly Medina, quien se comprometió a ayudarla y dar seguimiento a su caso.

PUEDES VER: Piero Arenas revela por primera vez por qué terminó su romance con Ducelia Echevarría: “Salió en un ampay. Me dolió bastante”

lr.pe

Piero Arenas podría enfrentar pena de hasta 20 años, según abogado de Marcela Sánchez

El abogado de Marcela Sánchez se presentó junto a su patrocinada en el programa de Magaly Medina y señaló que Piero Arenas enfrenta dos denuncias con varios delitos. “Esos son de violación de una persona en estado de inconsciencia. Mi clienta ha estado ebria, ha querido salir del hotel y esta persona no la ha dejado. Otro delito es el de difusión y comercialización de imágenes de contenido privado sin el consentimiento de la víctima”, explicó el jurista.

Precisó también que el exchico reality podría afrontar una pena de hasta 20 años. “Aquí comete dos hechos, por los cuales va a tener que afrontar una sumatoria de penas. El delito más grave tiene 20 años”, detalló. Además, indicó que, según avance la investigación, Piero Arenas podría ser detenido preliminarmente por siete días y posteriormente enfrentar una prisión preventiva de nueve meses.

“Es una asquerosidad, toda la justicia debe caer allí el peso de la ley”, expresó Magaly Medina al escuchar la defensa de Marcela Sánchez.

PUEDES VER: Piero Arenas y su insólita confesión a censista cuando le preguntaron si tenía cocina: "'Esto es guerra' me dejó en la pobreza"

lr.pe

Piero Arenas habla tras ser acusado de presunto abuso

Un reportero de Magaly Medina abordó a Piero Arenas mientras realizaba un streaming en la vía pública. El influencer retó al periodista a que le presente la denuncia por presunto abuso que realizó Marcela Sánchez. “Muéstramelo, pues, muéstralo”, decía el exintegrante de ‘EEG’.

Sin embargo, la presentadora de ATV afirmó que Arenas amenazó a su periodista con revelar el rostro de su esposa y de su pequeña hija. “Es una clara amenaza a que si esta denuncia sale. El hombre solo fue a recabar información”, cuestionó Medina.

Notas relacionadas
Chico reality de 'Esto es guerra' es denunciado por joven por abuso sexual, revela 'Magaly TV, la firme'

Chico reality de 'Esto es guerra' es denunciado por joven por abuso sexual, revela 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

LEER MÁS
Samahara Lobatón pierde la calma y le grita a Jesús Barco frente a Melissa Klug: "Qué sabes, im..."

Samahara Lobatón pierde la calma y le grita a Jesús Barco frente a Melissa Klug: "Qué sabes, im..."

LEER MÁS
Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre ruptura: hija de ambos cometió infidencia

Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre ruptura: hija de ambos cometió infidencia

LEER MÁS
Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

LEER MÁS
Renato Rossini tras ver a su hijo quebrarse en ‘La Granja VIP’: "Él es puro amor"

Renato Rossini tras ver a su hijo quebrarse en ‘La Granja VIP’: "Él es puro amor"

LEER MÁS
Said Palao celebró su cumpleaños 33 sin Alejandra Baigorria y la empresaria evitó felicitarlo en redes sociales

Said Palao celebró su cumpleaños 33 sin Alejandra Baigorria y la empresaria evitó felicitarlo en redes sociales

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven de Iquitos denuncia al streamer Piero Arenas por presunto abuso: modelo enfrentaría una pena de 20 años, según abogado

España cierra su espacio aéreo a los aviones de EE.UU. que intervengan en las operaciones militares contra Irán

EN VIVO Debate presidencial 2026: sigue minuto a minuto las propuestas de los 12 candidatos de cara a las Elecciones

Espectáculos

Said Palao celebró su cumpleaños 33 sin Alejandra Baigorria y la empresaria evitó felicitarlo en redes sociales

Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre ruptura: hija de ambos cometió infidencia

Estrella de ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez, puso en riesgo su vida tras sufrir peligroso accidente en la playa: “Hoy lo cuento porque tuve suerte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO Debate presidencial 2026: sigue minuto a minuto las propuestas de los 12 candidatos de cara a las Elecciones

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

Yonhy Lescano llama "telonero de Fujimori" a Carlos Álvarez: "No voy a permitir que me dé clases de moral"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025