Piero Arenas se hizo de un nombre al formar parte de 'Esto es guerra' y ahora se dedica al mundo del streaming. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Piero Arenas se hizo de un nombre al formar parte de 'Esto es guerra' y ahora se dedica al mundo del streaming. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

La joven de 19 años, Marcela Sánchez, se trasladó de Iquitos hasta Lima para denunciar por presunto abuso a Piero Arenas, streamer y exintegrante de ‘Esto es guerra’. La víctima se presentó en el programa de ‘Magaly TV: la firme’ para contar su testimonio junto a su abogado, quien adelantó que el modelo podría enfrentar una pena de hasta 20 años.

Según contó Sánchez, todo comenzó cuando aceptó participar en una extensa transmisión en vivo por Kick desde Iquitos, realizada por Arenas y otros streamers, entre ellos Kingteka. La joven indicó que, al haber consumo de alcohol de por medio, no se encontraba consciente cuando ocurrió la presunta violación y que perdió el conocimiento en circunstancias que ahora están en investigación.

Además, detalló que el delito fue transmitido a través de la plataforma Discord y que quedó desconcertada al recibir mensajes de varios usuarios afirmando que habían visto su video privado con Piero Arenas. “No puedo salir a la calle ni puedo dormir”, declaró entre lágrimas Marcela Sánchez a Magaly Medina, quien se comprometió a ayudarla y dar seguimiento a su caso.

Piero Arenas podría enfrentar pena de hasta 20 años, según abogado de Marcela Sánchez

El abogado de Marcela Sánchez se presentó junto a su patrocinada en el programa de Magaly Medina y señaló que Piero Arenas enfrenta dos denuncias con varios delitos. “Esos son de violación de una persona en estado de inconsciencia. Mi clienta ha estado ebria, ha querido salir del hotel y esta persona no la ha dejado. Otro delito es el de difusión y comercialización de imágenes de contenido privado sin el consentimiento de la víctima”, explicó el jurista.

Precisó también que el exchico reality podría afrontar una pena de hasta 20 años. “Aquí comete dos hechos, por los cuales va a tener que afrontar una sumatoria de penas. El delito más grave tiene 20 años”, detalló. Además, indicó que, según avance la investigación, Piero Arenas podría ser detenido preliminarmente por siete días y posteriormente enfrentar una prisión preventiva de nueve meses.

“Es una asquerosidad, toda la justicia debe caer allí el peso de la ley”, expresó Magaly Medina al escuchar la defensa de Marcela Sánchez.

Piero Arenas habla tras ser acusado de presunto abuso

Un reportero de Magaly Medina abordó a Piero Arenas mientras realizaba un streaming en la vía pública. El influencer retó al periodista a que le presente la denuncia por presunto abuso que realizó Marcela Sánchez. “Muéstramelo, pues, muéstralo”, decía el exintegrante de ‘EEG’.

Sin embargo, la presentadora de ATV afirmó que Arenas amenazó a su periodista con revelar el rostro de su esposa y de su pequeña hija. “Es una clara amenaza a que si esta denuncia sale. El hombre solo fue a recabar información”, cuestionó Medina.