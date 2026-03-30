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Chico reality de 'Esto es guerra' es denunciado por joven por abuso sexual, revela 'Magaly TV, la firme'

¡Gravísimo! Según el avance de 'Magaly TV, la firme', una joven denuncia por abuso sexual a un chico reality de 'Esto es guerra' y a un streamer.

Chico reality de 'Esto es guerra' afrontaría fuerte denuncia en su contra. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Chico reality de 'Esto es guerra' afrontaría fuerte denuncia en su contra. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

Magaly Medina empieza la semana con una revelación ‘bomba’. Según un avance publicado en las redes sociales de su programa de espectáculos, la popular ‘Urraca’ presentará una grave denuncia de joven que acusa a un streamer y un chico reality de ‘Esto es guerra’ de abuso sexual en su contra.

Hasta el momento no se conocen más detalles respecto a la denuncia presentada, sin embargo, fiel a su estilo, la esposa de Alfredo Zambrano presentará todas las evidencias desde las 9.30 p. m. en ‘Magaly TV, la firme’ por la señal de ATV.

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Magaly Medina presenta adelanto de su programa

Una fuerte denuncia sacudirá el mundo de la farándula peruana. Según adelantó el espacio de Magaly Medina, una joven puso una denuncia en contra de un chico reality de ‘EEG’, además de hacerlo contra un famoso streamer.

“Gravísima acusación. Joven denuncia a streamer y chico reality de ‘Esto es guerra’ por violencia sexual’, se escucha decir a la voz en off del programa de espectáculos.

En redes sociales como ‘X’ han soltado algunos nombres de los posibles ‘guerreros’ que podrían estar involucrados en la denuncia, al igual que del creador de contenido, sin embargo, la información no es confirmada. Mayores detalles sobre la denuncia presentada por la joven se verán desde las 9.30 p. m. en ATV en ‘Magaly TV, la firme’.

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