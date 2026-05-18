Susana Baca, la artista y exministra cumple 82 años: "Mientras tenga voz, voy a cantar"

La peruana es considerada una de las voces más importantes de Latinoamérica. | Javier Falcón.

La peruana es considerada una de las voces más importantes de Latinoamérica. | Javier Falcón.

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Susana Baca está ensayando en su casa. Es miércoles por la mañana y canta Venadito de los montes mientras espera a sus músicos y a la prensa. Chano Díaz la acompaña con charango y ambos coordinan lo que será la jornada de ensayos. “Mi grupo es de ocho músicos y tengo invitados. Están Wendy Sulca y Laurita Pacheco, que hoy viene con su arpa. No sé cómo la vamos a subir al octavo piso”, comenta.

Baca, exministra de Cultura y una artista comprometida con la ciudadanía, cerró uno de sus mejores años en 2025, con el Grammy a la Excelencia y una invitación del Comité Olímpico de las Artes en Francia. Ahora celebrará sus 82 años en el Gran Teatro Nacional.

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La escuché decir que está pendiente de todo y ansiosa por el concierto. ¿Es perfeccionista?

(Sonríe) No, es que a mí me gusta que quede... que estemos felices. Si hemos trabajado, si hemos ensayado bien, entonces yo quiero ser feliz en el escenario, disfrutar, estar con la gente, cantarles y todo. Y no estar sufriendo por el sonido, porque un músico se olvidó una parte, ¿no? Entonces, todos nos concentramos y trabajamos para tener todo listo, bien hecho.

Susana Baca en 2025, previo a su concierto por su regreso a los escenarios.

¿Cuánto tiempo están ensayando y qué va a diferenciar este concierto de los anteriores?

Uy, ya tenemos más de un mes de ensayos. Es que yo estoy, a raíz de los problemas que tuve (en 2024, el mismo año que logró su segunda nominación al Grammy norteamericano con Epifanías, estuvo internada en UCI), con mi vida, he empezado a grabar discos de canciones que he cantado, pero no en conciertos. Entonces, estoy grabando, grabando, grabando en Cañete. De todos los trabajos que quiero hacer, por ejemplo, El viaje de la lengua, que el 24 va a salir, dije: “esto de poesía”.

¿Cuál es la relación con el Gran Teatro Nacional esta vez? En 2025 nos contaba que había intentos de censura desde el gobierno.

Hay disposición. Bueno, creo que el hecho de que yo tengo una trascendencia, creo que ya no me pueden hacer eso. Pero es necesario decirlo porque a los más jóvenes les restringen. Por ejemplo, el pianista que trabaja conmigo decía: “No, esa gente es terrible porque no querían que usara el piano”. Y ese piano, como el teatro mismo, es de todos los peruanos.

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Hace poco, Lila Downs habló con la prensa de Latinoamérica por la serie 'Como agua para chocolate'. Canta 'Cielo rojo' como un símbolo de empoderamiento. ¿Hay la posibilidad de que vuelvan a cantar juntas?

Uy, qué bonito sería. Hemos hecho giras juntas. Yo coincido con ella en lo musical y social; es que debe ser así. Mira, este anillo es de Lila. En la gira, estábamos desayunando y entonces le digo: “qué lindo”. Se lo sacó y me lo regaló. Y ya no digo nunca eso porque una vez una chica también se sacó los aretes y me los dio (ríe). Lilita me dio esto y me acompaña años ya, serán como 10 años. ¿Sabes qué me decía? Que esto es una protección y amor. ¿Dijo que fue censurada? Seguramente, pero ella merece un reconocimiento especial por todo lo que ha hecho. Es una líder.

Susana Baca en la ceremonia de los Grammy 2025 en Miami.

“Ha sido terrible la participación de Álvarez y Belmont”

Antes de la primera vuelta presidencial, Baca, crítica del fujimorismo, se sumó a la iniciativa 'Por estos no'. “Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta”, escribió en Instagram. Luego, tras reconocer públicamente a Alfonso López Chau y a Marisol Pérez Tello, dijo que votaría por Jorge Nieto, ahora cuestionado por un sector.

¿Por qué se animó a apoyar a Jorge Nieto?

Lo que pasa es que estuve muy consciente de la labor que hizo cuando hubo problemas por la inundación en Piura. Fue cambiado de ministro de Cultura a Defensa y trabajó con los militares. Los soldados fueron los que rescataron y hasta rescataron perritos. Entonces, vi que cumplió con su trabajo.

Pero también, en su post, mencionó a López Chau y a Pérez Tello como opciones.

Sí, me parece que son gente decente. En cambio, después vimos qué terrible fue la actuación de Álvarez y Belmont para dispersar el voto. No lo imaginaba, pero había una sospecha. Conversábamos con Ricardo (Pereira, su esposo) y decíamos: ¿qué hacen? ¿Para qué se presentan? Entonces, vi en Nieto una opción. Vi la posibilidad de hacer cosas por el Perú.

¿Y ahora cómo ve el panorama?

Indudablemente, también es una persona con ambiciones, con todo. Pero yo sentí que tiene una voz, que le van a hacer caso, que va a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, yo dije: esta persona es la que va a tener la opción. A pesar de que a mí me encantarían otros.

¿Cómo quedaron las mujeres en la política en estas elecciones?

Marisol, de lejos, fue lo mejor, pero por culpa de Dina Boluarte es que vamos a tener que limpiar de la cabeza de la gente que una mujer se haga cargo. A los hombres no se les exige tanto (sonríe), pero a una mujer sí le exigen muchísimo. Y más con el precedente de Dina Boluarte, ¡qué adefesio hizo esta señora de gobierno! ¡Qué horror!

¿Tiene esperanzas en esta segunda vuelta?

No, no veo. A este señor Sánchez no lo conozco, solo sé lo que se habla de él, que hay gente que ha investigado. Pero también hay el sentimiento de decir: “ah, no, estos son comunistas, entonces hay que eliminar a este”.

Bueno, también la han etiquetado de esa forma o le han dicho 'caviar'.

(Ríe) Bueno, entonces digo que soy caviar a mucha honra. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo el mundo pueda tener la comodidad de una casa, de un lugar, de tener belleza, de escuchar música.

Entonces, dice que, si defender la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura es ser 'caviar', lo es.

Claro, y estoy orgullosísima de ser caviar. Y de compartir el ser caviar con mucha gente de primer nivel.

Usted, que tiene seguidores en Argentina, el mismo Fito Páez, y tiene como referente a Mercedes Sosa, ¿está siguiendo las protestas, las marchas? ¿Cómo las relaciona con el Perú?

Sí y esa gente está muy lúcida. El gobierno está maltratando a los jubilados y la gente va a las marchas y lucha. Yo he dedicado el poema Te quiero a las marchas que hacen en Argentina. Ellos no se dejan. Nosotros tenemos de eso, sí, en la parte sur, por eso fue la gran represión y los asesinatos de peruanos, porque inmediatamente los calificaron de terroristas y los mataron. Hasta ahora no hay un juicio verdadero. No hay consuelo para las personas que perdieron a sus familiares.

¿Está continuando con la escritura de su biografía?

Uy, ahora estamos trabajando, porque quedó una parte. Faltan las giras y voy a contar cosas de los músicos con los que he trabajado. ¡Cómo he trabajado, Dios mío! Yo vengo de un hogar muy humilde.

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¿Y qué piensa cuando escucha frases como: “es pobre porque quiere”?

No entienden el nivel de la pobreza. Viviendo allá en Cañete, te das cuenta del abandono que existe hasta el día de hoy, de la gente que vive en el interior del país. En San Luis de Cañete hay esfuerzos; tienen un museo itinerante de lo que ha sido la presencia africana y la mezcla con la cultura andina. Pero son esfuerzos chiquititos. Hay gente reconociéndose, reconociendo su color de piel y cómo han trabajado los inmigrantes. Cañete es como el Perú.

Me imagino que en su repertorio no faltará Hasta la raíz (canción que dedica a las víctimas de la represión). ¿Qué significa recibir sus 82 años en un escenario?

Significa mucho porque la vida es corta. Es corta y yo soy muy feliz en el escenario. Muy feliz. Y creo que se me nota la felicidad que tengo. Y eso es lo que entrego, ¿no? Creo que solamente si me quedara muda o si me muriera, entonces dejaría de cantar. Pero mientras tenga voz, voy a cantar.