Magaly Medina volvió a colocar a Alejandra Baigorria y Said Palao en el centro de la conversación pública luego de anunciar, en la edición del 24 de marzo de ‘Magaly TV, la firme’, que pondrá en manos de la empresaria un contacto en Argentina para que pueda indagar por sí misma sobre la comentada despedida de soltero de Francho Sierralta.

El anuncio se produjo después de la entrevista a Onelia Molina, quien aseguró que Alejandra Baigorria está decidida a conocer toda la verdad sobre lo que habría ocurrido en ese encuentro. Según relató la odontóloga en el programa de espectáculos, la empresaria incluso habría contemplado un viaje a Argentina con el objetivo de ubicar a las mujeres que estuvieron en la fiesta y obtener una versión directa de los hechos que involucran a Said Palao y su entorno más cercano.

Magaly Medina ayudará a Alejandra Baigorria para que descubra si Said Palao le fue infiel

Durante su espacio televisivo, Magaly Medina afirmó que facilitará a Alejandra Baigorria un dato clave para que pueda investigar por cuenta propia. La conductora remarcó que, en este tipo de casos, muchas personas no terminan de creer una versión hasta tener una prueba concreta frente a ellas.

“Mañana te damos el dato, quién es el contacto allá. Vamos a dárselo a Alejandra, para que si quiere investigar por su cuenta, vaya e investigue, porque a veces hay personas que no creen hasta que lo ven, hasta que no ven el chape, hasta que no ven a la mujer hablándoles y diciendo que sí pasó esto, sí pasó lo otro. De repente es lo que necesita para poner un punto final”, expresó Magaly Medina.

De acuerdo con lo difundido en ‘Magaly TV, la firme’, Alejandra Baigorria no solo ha mostrado dudas, sino también una profunda inquietud por conocer qué sucedió realmente en el Airbnb donde se desarrolló la reunión privada. El nombre de Said Palao ha aparecido de forma reiterada en esta polémica debido a su presencia en ese encuentro y una posible traición a su matrimonio con la empresaria textil de Gamarra.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre Alejandra Baigorria?

La declaración de Onelia Molina fue uno de los puntos más comentados de la edición del 24 de marzo. La expareja de Mario Irivarren aseguró que Alejandra Baigorria se encuentra especialmente afectada por la situación y que su prioridad es obtener toda la información posible antes de decidir cómo seguirá su relación con Said Palao. Sus palabras dieron cuenta de una preocupación persistente, al punto de revelar que la empresaria le habría pedido que le contara todo lo que sabe sobre la fiesta realizada en Argentina.

“Si estoy haciendo esto es para ayudar también a Alejandra, porque Alejandra también ya habló conmigo y ella está desesperada. Me ha dicho que quiere que le diga todo lo que sé y, pucha, la verdad tampoco quiero meterme con ella, porque siento que ella va a querer volver y salvar eso como sea, porque es su sueño”, declaró Onelia Molina en ’Magaly TV, la firme’.