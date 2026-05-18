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Novia de André Carrillo revela que quiso terminar con él y expone fuertes episodios: “Humillar, engañar, faltar el respeto”

La modelo europea Suhaila Jad compartió un polémico mensaje que deja en mal lugar al futbolista peruano André Carrillo.

André Carrillo y Suhaila Jad tiene tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
André Carrillo y Suhaila Jad tiene tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, generó polémica tras compartir un fuerte mensaje en redes sociales, donde confesó que quiso dejar al futbolista, pero decidió quedarse por los tres hijos que tienen en común. “Por ingenua me equivoqué porque efectivamente debí haberme ido hace muchos años”, compartió la modelo española de 37 años.

Además, sorprendió al exponer los difíciles episodios que habría atravesado durante su relación con el exdelantero de Alianza Lima, con quien mantiene una relación desde 2015. “Ningún ser humano tiene el derecho de humillar, engañar y faltar el respeto a nadie”, escribió.

Comunicado de Suhaila Jad, todavía pareja de André Carrillo. Foto: Instagram.

Comunicado de Suhaila Jad, todavía pareja de André Carrillo. Foto: Instagram.

PUEDES VER: André Carrillo comparte inesperada publicación tras acusaciones de posible infidelidad de su pareja Suhaila Jad

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André Carrillo y su novia Suhaila Jad habrían terminado su relación

En su comunicado, Suhaila Jad dejó entrever que su relación con André Carrillo habría llegado a su fin, al asegurar que “tardó en irse de su lado”, aunque en ningún momento confirmó una ruptura de manera directa.

Cabe recordar que, días atrás, la influencer europea reveló haber encontrado el arete de otra mujer en el auto del futbolista, hecho que desató fuertes rumores de infidelidad.

Por otra parte, también habría dedicado un comentario aparte al padre del exdelantero de Alianza Lima, quien recientemente publicó una foto familiar en sus redes sociales para mostrarle su respaldo a su hijo.

“Por cierto, una de las que aparece en la foto de la ‘familia’ habla fatal de ti; pero es que habla mal de ti hasta a las plantas. Y otros tres de los que están en la foto, que expones su rostro sin mi autorización, les has dedicado tanto tiempo, que ni se cruzan contigo por la calle. Ni te conocen”, escribió.

PUEDES VER: Novia de André Carrillo ‘elimina de su vida’ al futbolista tras presunta infidelidad: dejó de seguirlo y borró sus fotos juntos

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Suhaila Jad revela incómodo episodio con la madre de André Carrillo

Luego de revelar que André Carrillo habría cometido una presunta infidelidad, Suhaila Jad compartió una publicación en sus redes sociales en la que expuso un episodio que habría vivido con la madre del futbolista, Ana María Díaz.

“Amo al Perú, amo a su gente y amo su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y que abra todos los cajones de la casa?”, expresó la europea, al contar que la madre de Carrillo ingresó a su cuarto para revisar sus pertenencias privadas.

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