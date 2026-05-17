Griselda Siciliani habla de cine, teatro y Argentina: "Están en riesgo un montón de derechos adquiridos"

La actriz en la alfombra roja de la edición de los Platino 2025, en Madrid. | Premios Platino.

La actriz en la alfombra roja de la edición de los Platino 2025, en Madrid. | Premios Platino.

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Una mujer va a cumplir 40 años y va a terapia. Es, para su círculo cercano, exitosa: vive de su trabajo como decoradora, tiene un departamento, un auto, pero quiere casarse y su novio no. La primera temporada, el guion de Envidiosa, una de las series más vistas de Netflix, nos recordaba las reflexiones de algunos personajes creados por Quino y nos presentaba a una protagonista obsesiva y políticamente incorrecta. “Era un poco Susanita, era, digo, porque fue evolucionando”, nos responde Griselda Siciliani en una entrevista organizada por los Premios Platino en la Riviera Maya, México.

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Desde el estreno de la serie en 2024, la actriz argentina formada en teatro y danza ha tenido una fama desbordante. El año pasado, en la edición de los Platino en Madrid, también llegó a la alfombra roja como nominada y, esta vez, en la antesala de la ceremonia, volvió a ser una de las figuras más buscadas. El día de los junkets de prensa —es decir, entrevistas de 10 minutos con cada periodista de Iberoamérica que postuló—, Griselda Siciliani estaba en uno de los salones acondicionados como sets en el Hotel Xcaret. Mientras respondía, había quienes la esperaban entre los turnos para saludarla. “Al inicio de Vicky, era una mujer que soñaba con una foto con un estilo de vida y familia que no sabía si era impuesto o si era un deseo de ella y, a lo largo de las temporadas, va un poco encontrándose con su propio deseo”, señala sobre esa idea de la protagonista, a partir de haber sobrevivido a una infancia difícil.

La actriz, madre de una niña, nos habla de esos mandatos reales. Reconoce que ella misma ha luchado contra algunos. “No conviviría. Al día de hoy, no lo haría”, comenta. Aunque la serie es una comedia y está ambientada entre oficinas y casas de las familias de la clase media y alta de Buenos Aires, hay algunas frases que conectan con la situación de Argentina, como: “¿Te quieres quedar acá a ver cómo sube el dólar?”.

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Siciliani ha interpretado a personajes distintos: fue dirigida por Alejandro G. Iñárritu en Bardo, Crónica falsa de un puñado de verdades (2022) e interpretó a la ex primera dama Zulema Yoma en la serie Menem (2025). La actriz es cercana y carismática, pero también expresa su preocupación por la coyuntura de su país y aboga por los derechos. En los Platino, la mayoría de los artistas argentinos se ha pronunciado sobre la crisis y apoyó los reclamos de los estudiantes. “Espero que la marcha del 12 de mayo sea multitudinaria”, nos dijo sobre las protestas de esta semana.

¿Dirías que tu personaje, Vicky, fue entendiendo y abrazando el feminismo?

Bueno, hacemos mucho humor con eso (sonríe), porque Vicky al principio ni siquiera entiende qué es el feminismo y trata de entenderlo, pero siempre la pifia. Hay algo lindo de eso en el vínculo con su hermana Caro y también en terapia. De a poquito, se va poniendo más feminista sin proponérselo.

Griselda Siciliani en la serie Envidiosa.

¿Y hay algún mandato social que te haya costado derribar en tu vida personal? Es decir, estamos en sociedades patriarcales.

Sí, seguramente algunos (mandatos) sí. En principio, esto de ser perfecta en todo, ¿viste? Como algo de la maternidad, por ejemplo, de ser una mamá que trabaja y que trabaja mucho. Hay algo de los mandatos que son muy fuertes con estar fuera de casa y que hay que luchar con eso internamente, porque lo tenemos muy arraigado, como la culpa, un montón de cuestiones.

Más allá de Envidiosa, has hecho cine, teatro y una serie como Menem que ganó uno de los premios Platino. ¿Cómo ha sido interpretar a la primera dama, una madre que sufre el duelo y a la vez está dentro de la política?

Sí, es un personaje muy complejo el de Zulema Yoma y, además, una persona que existe, ¿no? Creo que es muy diferente interpretar a un personaje creado por mí y alguien en quien me tengo que inspirar y tratar de respetar su historia. Y bueno, fue fuerte. Está muy enfocada desde el lado de la maternidad y también desde el lado de una mujer en aquella época, cómo era tratada y cómo era tomada por loca durante todos esos años. Todo lo que decía era una locura y ahí hay algo que, desde la mirada de hoy, a pesar de que todavía nos falta mucho por avanzar, los feminismos han hecho que haya, por lo menos, un poco otra mirada.

Y como artista, ¿qué te parece que se realicen producciones como esta que, de alguna forma, repasan la historia de tu país?

Está bueno revisarnos, mirarnos con una serie como Menem que está también bastante atravesada por el humor.

Hubo algunas críticas, ¿no? (principalmente, de la familia)

Porque bueno, además es un director (Ariel Winograd) que entiende la comedia como nadie y que pudo atravesar incluso una historia política y muy dura por momentos, la pudo atravesar con el humor, la pudo mirar desde otro lado, pero haciéndose cargo también de las heridas que tenemos abiertas.

Dolores Fonzi, cuando recibió el premio por Belén, una película basada también en un caso que movilizó tu país, dijo: “Aguante la educación pública”. Desde tu punto de vista, ¿qué está pasando ahora en Argentina?

Y bueno, están vapuleando todas las instituciones que generan la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. La educación pública es una bandera muy grande que tenemos en Argentina. Yo vengo de una familia de docentes y estudié siempre en la escuela pública y en la universidad pública. Es muy fuerte lo que pasa. Hubo marchas multitudinarias pidiendo por la educación pública, se votó, se ganó y ahora otra vez está siendo vapuleada.

En otros países, también en Perú, ha sucedido que se está debilitando la educación y el acceso a hacer cine, por ejemplo. ¿Crees que es parte de un sistema?

Sí, es todo ese volantazo a la derecha; esto hace que estén en riesgo un montón de derechos adquiridos. A mí me interesa hacer todo, me interesa que haya espacio para todos. Que el Estado apoye las producciones y el cine nacional en todos los países, ¿no? Porque si no, todo se va a empezar a parecer. O sea, si no están los nuevos directores, las nuevas ideas y las pequeñas ideas para hacer nuestro cine, solo queda lo enorme y todo va a empezar a ser un poco igual.

¿Como franquicias?

Exacto. Me parece que está buenísimo todo. Está buenísimo lo que hace Netflix, está buenísimo lo que hacen los directores que están empezando y los que quieren contar otro tipo de historias que no son tan amplias a nivel popular, pero que tienen que existir. Tiene que tener el apoyo del Estado para poder existir.

¿Qué te queda pendiente en el cine? ¿Vas a escribir algún guion?

En general, cuando escribo con mi grupo, con mi tribu, escribimos para teatro. Yo vengo de ahí, vengo de la danza y del escenario, así que, mi parte más creativa y de producción es algo que siempre está en el escenario y no tanto en el audiovisual que estoy más... haciendo lo que me ofrecen hacer. Pero podría, en algún momento.

Después de esta temporada, ¿vuelves al cine, a la televisión o al teatro?

Bueno, ahora voy a hacer un show en el teatro, en Buenos Aires, muy hermoso, que todavía no lo anunciamos, pero es un musical muy lindo. Estoy volviendo un poco a mis raíces. Después vienen otros proyectos de cine que todavía no me dejan decir.

Entonces, ¿el teatro también está dando batalla?

Y estamos haciendo lo que se puede, pero bueno, nosotros tenemos una cultura teatral muy fuerte: de teatro independiente y teatro comercial. Hay mucho teatro de todo tipo para ver en Buenos Aires y, aunque está peor que otros años, sigue.

Tras los Premios Platino 2026 en México, la actriz regresó a Argentina y apoyó la Marcha Federal Universitaria. En su pronunciamiento, recordó que se graduó en la Escuela Nacional de Danzas. Dice que sin la educación pública ella no hubiera podido estudiar y que, si su situación hubiera sido distinta, también saldría a marchar. “Porque necesitamos más educación, más ciencia y más cultura para construir, también para las generaciones que vienen, una ciudadanía capaz de imaginar futuros posibles y dignos de ser vividos”.