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WhatsApp Web cae y redirige a Facebook: usuarios reportan fallas inesperadas en el programa

Los reportes de desvíos en el acceso a WhatsApp Web provenían de varios países, incluidos México, Brasil y Reino Unido.

Este martes 19 de mayo, usuarios reportaron fallas en WhatsApp Web, que redirige a pantallas de inicio de sesión de Facebook sin previo aviso.
Este martes 19 de mayo, usuarios reportaron fallas en WhatsApp Web, que redirige a pantallas de inicio de sesión de Facebook sin previo aviso. | Ilustración con IA/ChatGPT
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Este martes 19 de mayo, múltiples usuarios reportaron fallas generalizadas al intentar acceder a WhatsApp Web. La versión de mensajería para navegadores, en lugar de cargar la interfaz habitual, traslada a las personas a pantallas de inicio de sesión de Facebook sin advertencia previa. Testimonios en comunidades digitales describen que páginas de acceso como web.whatsapp.com aparecen sustituidas por URL relacionadas con facebook.com, incluso sin una interacción voluntaria con dicha red social.

Los reclamos proliferaron en tiempo real en plataformas como Reddit y foros de discusión internacional, donde el público expresó sorpresa y confusión. Los afectados señalaron que, tras cerrar o refrescar la aplicación en el navegador, el panel de mensajes desaparece; en su lugar, se presenta un recuadro de autenticación ajeno, una situación que varias personas consideran un comportamiento 'inusual' y no anunciado por Meta.

Cayó WhatsApp Web y redirige a Facebook. Foto: captura

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¿Por qué falla WhatsApp Web este martes y qué causa el desvío hacia Facebook?

La interrupción del servicio inició cerca de las 5.40 p. m. del martes 19 de mayo, momento en que millones de internautas experimentaron serios inconvenientes al ingresar a la plataforma de mensajería desde sus ordenadores. El problema informático provocó constantes alertas de error y defectos en el acceso dentro de los principales navegadores de internet.

A pesar de que la compañía todavía no ofrece una aclaración formal, diversos análisis atribuyen este incidente a un fallo interno en la infraestructura compartida de Meta Platforms Inc. El desperfecto se concentra en el sistema de autenticación, dado que "en lugar de escanear el código QR tradicional de WhatsApp Web, los usuarios son enviados a la página de acceso de la red social".

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¿Qué países reportaron fallas y desvíos imprevistos en la plataforma web?

Los primeros reportes sobre desvíos simultáneos en el servicio surgieron a nivel global, con un volumen notable de quejas en México, Brasil, Reino Unido, Indonesia y Filipinas. Las personas afectadas describieron una situación inusual: "al intentar ingresar a WhatsApp Web eran redirigidos directamente al login de Facebook". Este comportamiento inesperado encendió las alarmas en las comunidades digitales de dichos territorios durante los minutos iniciales del suceso.

Por su parte, plataformas de monitoreo como Downdetector confirmaron un incremento drástico en las alertas vinculadas a la edición de escritorio. La acumulación masiva de incidencias evidenció de inmediato que el problema tenía un alcance transnacional, el cual se propagó con rapidez tras el inicio del inconveniente técnico.

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